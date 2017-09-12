شیخ نعیم قاسم: با ایران دشمنی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: روابط حزب الله با ایران راهبردی است و ما آشکارا آن را اعلام می کنیم. ایران با خواسته های ما همسویی کرده است به کل تاریخ لبنان بنگرید ما از ایران چه گرفته ایم و ایران از ما چه گرفته است؟ ما همه چیز را از ایران گرفته ایم و ایران هیچ از ما نگرفته است و روابط ما با ایران استراتژیک است.

وی افزود: به نفع کشورهای عربی و مسلمانان است که با یکدیگر تفاهم داشته باشند و به نفع کشورهای خلیج فارس است که با ایران تفاهم داشته باشند ایران طمعی ندارد و تاریخ ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ با تجاوزهای مختلفی روبرو بوده است و این با چتر حمایتی آمریکا رخ داده است اما تعدی و تجاوزی از سوی ایران علیه این کشورها وجود ندارد بلکه همواره دست دوستی دراز کرده است. ما به کشورهای حوزه خلیج فارس توصیه می کنیم که با ایران دشمنی نکنند. دشمنی با ایران به نفع احدی نیست و ایران در سوریه در راستای حمایت از محور مقاومت حرکت می کند و ایران در این راستا هزینه زیادی پرداخت کرده و در حمایت از مقاومت در فلسطین هزینه می دهد. ایران حامی مقاومت لبنان است و در کنار ملت عراق، یمن، بحرین و همه ملتهای مستضعف ایستاده است. این ایران لایق قدردانی است نه اینکه دشمنی با آن شود. ما از کشورهای حوزه خلیج فارس می خواهیم که بازنگری کنند و روابط سازنده با ایران به نفع همه است.

نعیم قاسم درباره سوریه نیز گفت: سوریه در آزادسازی نخست در سال ۲۰۰۰ با هم شریک بود در آزادسازی دوم در آزادسازی مرزهای ما در شرق لبنان نیز سهیم بود. هنگامی که ما در نجات سوریه از تلاش های غرب و اسرائیل برای غلبه بر آن سهیم شدیم در واقع در پیروزی سوریه که پیروزی ما است سهیم شدیم. مشارکت ما در سوریه در حمایت از رکن اصلی از ارکان محور مقاومت ضد اسرائیل و حمایت لبنان به عنوان پایگاه و جبهه مقدم در جنگ با دشمن صهیونیست است. ما برای دفاع از نظام سوریه به این کشور نرفتیم بلکه برای دفاع از یک طرح رفتیم و طرح ما در سوریه حمایت از مقاومت ضد اسرائیل در منطقه بود. ما جوابی به آنها که ما از همکاری منع می کنند نمی دهیم. آیا آمریکا حق دارد از اسرائیل حمایت کند و بسیاری از کشورها در منطقه حق دارند از تروریسم حمایت کنند و ما را از همکاری با نظام سوریه منع می کنند؟ سپاس خداوندی را که ما موفق گردانید که ید واحدی در سوریه و بخشی از محور مقاومت باشیم. پیروزی سوریه در واقع پیروزی ما است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان درباره نقش روسیه نیز بیان کرد: نقش روسیه قابل تقدیر است. روسیه ثابت کرد که شریک اساسی در حمایت از منطقه ما است. شریک اصلی در شکستن یکجانبه گری آمریکا در عرصه بین المللی و سقوط طرح خاورمیانه جدید از دریچه سوریه و حمایت از استقلال کشورهای منطقه و گزینه های آنها و مقابله با تروریسم تکفیری. به روسیه می گوییم که آنچه شما به دنبال آن هستید ما نیز آن را می خواهیم و با هم در یک میدان هستیم.