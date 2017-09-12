یک ساعت فعالیت در هفته تعریف جهانی برای فرد شاغل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در نشست کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هر برنامه ۵ ساله توسعه که نوشته می‌شود یک برنامه پیوست آمار نیز دارد، گفت: ما تجربه تنظیم دو برنامه ملی آمار را داریم و در حال تدوین برنامه سوم ملی آمار به عنوان پیوست برنامه ششم توسعه هستیم. این برنامه شبیه برنامه های آماری قبل نبوده و امسال نقطه عطف نظام آماری کشور و سال گذر از نظام آمار سنتی به مدرن و مبنا است.

وی ادامه داد: سال گذشته در سرشماری نفوذ و مسکن ۴۸ درصد مردم به صورت اینترنتی شرکت کردند که با فاصله رتبه نخست مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی را نسبت به سایر کشورها بدست آوردیم. پس از ژاپن در سال ۲۰۱۷ توانست ۳۷ درصد مردم را از طریق اینترنت سرشماری کنند. آلمان و انگلیس نیز در مرتبه های اول تنها توانستند ۱۷ تا ۱۸ درصد شهروندان را از طریق اینترنت سرشماری کنند و الان در بار سوم توانستند به مشارکت ۵۴ درصدی دست یابند.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: با این وجود از نظر من همین سرشماری سال ۹۵ نیز آمارگیری سنتی محسوب می‌شود. در هیچ کجای دنیا آمارگیری حضوری و خوداظهاری از طرف مردم اتفاق نمی افتد.

وی خاطرنشان کرد: در همه دنیا سه فقره کد یونیک در کشورها مستقر می شوند تا اساس و مبنای سرشماری قرار گیرند. این سه کد شامل کد یونیک فرد است که در ایران به کد ملی معروف است. کد یونیک دوم کد هر مکان است که ما در حال حاضر کد پستی در ایران داریم اما بسیاری از افراد در محل صدور شناسنامه مستقر نیستند و جابجایی ها اطلاع نمی دهند البتته مصوبه ای در هیئت وزیران مبنی بر اینکه هر فردی که جابجا می‌شود باید اعلام کند داریم اما اجرا نمی شود. در سرشماری سال ۹۵ هم وقتی مراجعه کردیم بسیاری از منازل کد پستی اختصاصی نداشتند.

پارسا کد یونیک سوم را کد اختصاصی هر کسب و کار برای هر فرد عنوان و تصریح کرد: اگر این اتفاق افتاد و ما توانستیم بفهمیم هر فرد در کجا قرار دارد و به چه کسب و کاری مشغول است از نظام آمارگیری سنتی به نظام سرشماری مدرن منتقل شده ایم.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: اما در حال حاضر با سرشماری هایی که انجام می دهیم نهایتا به سواد، مسکن و جمعیت می رسیم و بسیاری از سئوالات دستگاههای اجرایی باقی می ماند.

پارسا افزود: مشکل دیگر ما محرمانه بودن آمارهای اخذ شده در سرشماری ها است. به عنوان مثال اگر بهزیستی بخواهد خانوارهای دارای عضو معلول را آمارگیری کند یا نهضت سوادآماری بخواهد آمار بیسواها را از مرکز آمار بگیرد قانونا این مرکز نمی تواند آمار را به آنها بدهد. بنابراین در نظام آمار سنتی دستگاهها منفعل هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل توافق شده تا از هر دستگاه آمار و بانک اطلاعاتی به مرکز آمار منتقل شود و برای اولین بار در کشور کل آمارهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی احصا شود.

رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تعریف شاغل و انتقادی که به آن است، گفت: بر اساس تعریف مرکز آمار شاغل کسی است که در هفته که در یک هفته مرجع، یک ساعت کار کرده باشد. اما عده ای می گویند این تعریف را دولت نهم عوض کرد تا آمار بیکاران را کم کند و آمار شاغلان را بیشتر نشان دهد. مگر می توان با یک ساعت کار در هفته معیشت را تامین کرد.

اما از سوی دیگر این تعریف در همه دنیا پذیرفته شده است. یک بار در مجلس در کارگروه تخصصی اشتغال جلسه ای با دستور تغییر این تعریف تشکیل دادند ولی من در کمتر از دو ساعت آنها را مجاب کردم که این تعریف در خصوص اشتغال درست و کاربردی است. این نشان می دهد که ما در حوزه تحلیل های آماری کم کار کرده ایم.