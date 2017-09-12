امسال ۲۱هزار مترمربع به فضای آموزشی استان مرکزی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حسین آبادی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: برای سال تحصیلی حدید ۲۲ پروژه فضای آموزشی از نوسازی مدارس استان تحویل آموزش و پرورش شد۳۸ و پروژه نوسازی فضای آموزشی در مناطق ۱۵ گانه استان مرکزی در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی بالغ بر یک هزار و ۹۵۰ فضای آموزشی با ۹ هزار و ۹۰۰ کلاس درس وجود دارد، افزود: از این رقم ۳۵ درصد دارای استحکام هستند و ۴۵درصد هم نیاز به مقاوم سازی دارد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین ۱۹ پروژه مدرسه خیرساز با ۱۲۰ کلاس و زیر بنای ۲۱هزار و ۷۴ مترمربع پیش بینی می شود در سال جاری مورد بهره برداری قرار بگیرد .

حسین آبادی همچنین در مورد توزیع کتب درسی در استان مرکزی خاطرنشان کرد: تاکنون دو میلیون و ۱۴۵ هزار جلد کتاب در مقاطع مختلف تحصیلی در استان توزیع شده که شامل ۸۷۹ هزار جلد مربوط به دوره ابتدایی، ۸۴ هزار جلد مربوط به پیش دانشگاهی، ۱۶۰ هزار جلد مربوط به مقطع کار و دانش و فنی حرفه ای و یک میلیون و ۲۱۰ هزار جلد نیز مربوط به مقطع متوسطه اول و دوم است.

درادامه این نشست، معاون آموزش متوسطه و دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش پرورش استان مرکزی هم گفت: ستاد پروژه مهر از نیمه دوم تیر ماه سال جاری در سطح نواحی و مناطق و شورای پروژه در سطح مدارس تشکیل شد .

مجتبی حیدری افزود: این ستاد در پنج کارگروه شامل کارگروه نیروی انسانی، کارگروه تعمیرات و تجهیزات، کارگروه ارزیابی و نظارت، کارگروه تایید صلاحیت و کارگروه توجیه و تبلیغات واطلاع رسانی است.

وی با اشاره به اینکه این پنج کارگروه از نیمه دوم تیرماه کار خود را آغاز و تا آغاز سال تحصیلی جدید ادامه می دهد، بیان کرد: ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و نقل و انتقال معلمان و آموزش آنان از مهمترین وظیفه کارگروه ساماندهی نیروی انسانی است.

حیدری خاطرنشان کرد: کارگروه تعمیرات و تجهیزات هم با مسئولیت معاون پشتیبانی در استان ساماندهی فضاهای آموزشی، پیگیری پروژه های جدید الحداث و... را برعهده دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت ارزیابی عملکرد فعالیت ها و نظارت و بررسی و بازدید از فضاهای آموزشی در طول تابستان برعهده کارگروه ارزیابی و نظارت است و کارگروه تایید صلاحیت نیز فرآیند انتصابات و جابجایی مدیران و مسئولان و کارشناسان حوزه ستادی را پیگیری می کند.

معاون آموزش متوسطه استان مرکزی خاطرنشان کرد: کارگروه توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی، مقدمات جشن شکوفه ها، زنگ مهر را آماده می کند و هماهنگی های لازم را با رسانه ها با هدف آگاهی دادن به اقشار مختلف در برنامه کار خود دارد.

حیدری بیان داشت: در پایان ارزیابی تحلیلی از پروژه مهر که تجربه ها را ماندگار می کند برای فعالیت پروژه مهر سال بعد، در دستور کار قرار می گیرد.