به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، داوود فتحعلی بیگی، نویسنده، پژوهشگر، مدرس و کارگردان تئاتر که بخش اعظم سال‌های فعالیت هنری خود را صرف پژوهش در مورد گونه های مختلف نمایش ایرانی و بالاخص تعزیه کرده، به تازگی این اثر را برای چاپ به انتشارات سوره مهر سپرده است.

این پژوهشگر عرصه تئاتر آیینی سنتی، درباره این کتاب اظهار داشت: از آنجا که کتاب‌هایی با موضوع تعزیه فارغ از جنبه های آموزشی و درسی است، در این کتاب سعی شده تا با استفاده از منابع مختلف، امکان آشنایی با وجوه گوناگون تعزیه فراهم شود.

فتحعلی بیگی خاطرنشان کرد: گرچه باید گفت با مطالعه این کتاب نمی‌توان یک شبه تعزیه خوان شد و طبیعتا می بایست مطالعه همراه با کار عملی و میدانی باشد، ولی این کتاب که به سفارش معاونت پژوهش حوزه هنری آماده شده، می‌تواند منبع مناسبی برای علاقه مندان به این گونه نمایشی باشد.

وی همچنین درباره فصول کتاب افزود: کتاب از ۱۲ فصل تشکیل شده که شامل بخش‌هایی چون تاریخچه، اشخاص و مخلوقات بازی، تعریف تعزیه، اقسام تعزیه و همچنین یک شبیه نامه آزمون سیاوش است. بخش پایانی نیز در ارتباط با تعزیه و تئاتر روایتی است که جلوه‌های مختلف تعزیه در آن بررسی شده است.

این پژوهشگر نمایش های ایرانی با بیان اینکه از کتاب «تعزیه و تعزیه خوان از آغاز تا دوره قاجار در تهران» به نویسندگی زنده یاد عنایت الله شهیدی در بخش‌های مربوط به «ادبیات در شعر» کتاب «آشنایی با تعزیه» استفاده شده است، خاطرنشان کرد: در کتاب «آشنایی با تعزیه» بخشی نیز مربوط به اطلاعات و پژوهش های میدانی خودم از سال ۶۳ تاکنون است. در آن سال ها به صورت دائم با تعزیه خوانان تهران در ارتباط بودم؛ به خصوص زمانی که در تالار محراب حضور داشتم و از تجربیات زنده یاد هاشم فیاض و همراهان ایشان استفاده کردم و می توان گفت بسیار مدیون ایشانم.