هتل ها را می توان با تکه دوزی تزیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ علی حاجی شیزری ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و حاضرین در این مراسم گفت: بنده در جایگاهی نیستم که درباره این هنر اصیل صحبت کنم اما انچه مسلم است هنر تکه دوزی یکی از هنرهای اصیل ایران است که به واسطه بانوان این سرزمین ارائه شده و با همت شما هنرمندان فعال در این زمینه وارد عرصه جدیدی شده است.

وی با تاکید بر لزوم ورود خلاقیت در صنایع دستی چنین ادامه داد : این عرصه جدید همان بروز خلاقیت و طراحی های جدید است که با ذائقه مخاطبان امروز موافق شده است. همچنین وجود آثاری تک و شاخص دراین نمایشگاه؛ از جمله کتیبه های پارچه ای که در مساجد و اماکن متبرکه نیز وجو دارد بسیار زیبا و هنرمندانه است که باید استفاده از آنها فرهنگ سازی شود.

شیزری با اشاره به تنوع دوخت ها و تکنیک ها و پر شاخه بودن این رشته هنرهای سنتی کشورمان اظهار کرد :امید که بتوانیم نه تنها این آثار را در زندگی روزمره مردم وارد کنیم بلکه در صنعت، هتل ها و ادارات دیگر نیز شاهد حضور پارچه ها و دوخت های کشورهای دیگر که از نظر زیبایی و اصالت به پای آثار کشورمان نمی رسد نباشیم.

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی کشور بیان کرد: قصد داریم از آثار ارائه شده در نمایشگاه یک کتاب یا بروشور یا کاتالوگ تهیه شود تا در اختیار طراحان داخلی و هتل ها قرار گیرد که از این طرح ها و آثار برای چیدمان و دکوراسیون این اماکن استفاده شود، اینها زمینه سازی برای حمایت و ترویج بیشتر این هنر است چرا که دغدغه کل کشور تولید و ایجاد اشتغال است و صنایع دستی به عنوان کم هزینه ترین شغل، بسیار مناسب برای ایجاد مشاغل در کل کشور است. ما نیزبه عنوان نماینده دولت قول همکاری در تمام زمینه های تعریفی در حیطه وظایف حاکمیتی خود را اعلام می کنیم.

اختتامیه نخستین نمایشگاه تکه دوزی که امروز ۲۲ شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد با تقدیر از نفرات برتر و شایسته تقدیر به کار خود پایان داد.