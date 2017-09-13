محمدمهدی احمدی مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمدمهدی احمدی آمده است:

نظر به شایستگی، تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات موجود، در زمینه هماهنگی امور مربوطه به دفتر وزارتی، تعامل و همکاری موثر با معاونت ها، سازمان های تابعه، مدیران کل ستادی و استانی و موسسات وابسته، ابلاغ قوانین، مقررات و بخشنامه ها، پیگیری دستورات و مصوبات و تهیه گزارش های لازم از فعالیت ها و نظارت بر انجام مکاتبات، اسناد و سوابق حوزه وزارتی موفق و موید باشید.

محمدمهدی احمدی پیش از این مسوولیت مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت و امین عارف نیا به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی بود.