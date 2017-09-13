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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

محمدمهدی احمدی مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد شد

محمدمهدی احمدی مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدمهدی احمدی را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به محمدمهدی احمدی آمده است:
نظر به شایستگی، تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات موجود، در زمینه هماهنگی امور مربوطه به دفتر وزارتی، تعامل و همکاری موثر با معاونت ها، سازمان های تابعه، مدیران کل ستادی و استانی و موسسات وابسته، ابلاغ قوانین، مقررات و بخشنامه ها، پیگیری دستورات و مصوبات و تهیه گزارش های لازم از فعالیت ها و نظارت بر انجام مکاتبات، اسناد و سوابق حوزه وزارتی موفق و موید باشید.

محمدمهدی احمدی پیش از این مسوولیت مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت و امین عارف نیا به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی بود.

کد مطلب 4086531
فاطمه کریمی

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