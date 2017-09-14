ترک سیگار موجب افزایش عمر بازماندگان سرطان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه آکسفورد پی بردند بازماندگان سرطان ریه که بعد از اطلاع از بیماری شان سیگار را ترک نکرده بودند از جمله کسانی بودند که به بیماری قلبی عروق کرونر مبتلا شدند.

محققان این مطالعه بر کمک به بیماران سرطانی برای ترک سیگار در اولین سال تشخیص بیماری شان تاکید دارند.

معمولا یک سوم بیماران مبتلا به سرطان ریه در زمان تشخیص بیماری شان سیگار می کشند. حال اگر این افراد سیگارشان را ترک کنند به طور میانگین ۱.۹۷ سال زنده می مانند درحالیکه افرادی که سیگارشان را ترک نکرده باشند ۱.۰۸ سال زنده می مانند.

دکتر آماندا فرلی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این تحقیق نشان می دهد که هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست. ما دریافتیم حتی بعد از تشخیص سرطان ریه نیز افراد می توانند از ترک سیگار بهره گیرند.»

محققان در این مطالعه وضعیت ۱۲,۳۹۳ بیمار را بررسی کردند. آنها مشاهده کردند در طول مدت یک سال بعد از تشخیص بیماری، حدود یک سوم (۳۶.۷ درصد) بیماران مبتلا به سرطان سیگار را ترک کردند درحالیکه نیمی از بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروق کرونر (۴۴.۴ درصد) سیگارشان را ترک کرده بودند.

محققان دریافتند اکثر بیماران مبتلا به سرطان ریه که در مدت یک سال بعد از تشخیص بیماری، سیگارشان را ترک کردند زندگی طولانی تر و راحت تری بعد از زنده ماندن از درمان داشتند.