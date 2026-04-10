به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دانشگاه سیدنی با استفاده از دادههای بیوبانک بریتانیا، که یک پایگاه داده سلامت طولانی مدت است، بیش از ۵۹۰۰۰ فرد مسن را مورد مطالعه قرار دادند.
به مدت یک هفته، شرکتکنندگان دستگاههای مچی پوشیدند که خواب و فعالیت بدنی را ردیابی میکرد. رژیمهای غذایی آنها بر اساس عادات غذایی گزارش شده توسط خودشان، از ۰ تا ۱۰۰ امتیازدهی شد.
محققان افرادی را که بدترین عادات سلامتی را داشتند- مانند افرادی که حدود ۵.۵ ساعت در شب میخوابیدند، ۷.۳ دقیقه در روز ورزش میکردند و امتیاز رژیم غذایی آنها در مقیاس ۱۰۰ امتیازی ۳۶.۹ بود- با افرادی که در این زمینهها پیشرفتهای کوچکی داشتند، مقایسه کردند.
محققان دریافتند افرادی که کمترین میزان سلامت را در برنامهی روزانهی خود دارند، میتوانند با انجام همزمان هر سه تغییر کوچک، حدود یک سال به طول عمر خود اضافه کنند:
• ۵ دقیقه خواب بیشتر در شب
• ۱.۹ دقیقه ورزش بیشتر در روز
• بهبود ۵ امتیازی در کیفیت رژیم غذایی، مانند خوردن نصف وعده سبزیجات بیشتر یا ۱.۵ وعده غلات کامل بیشتر در روز
حتی اگر افراد نمیتوانستند در هر سه زمینه پیشرفتی داشته باشند، باز هم مزایایی را مشاهده میکردند. افزایش مشابه یک ساله با موارد زیر مرتبط بود:
• ۲۵ دقیقه خواب بیشتر در شب، یا
• ۲.۳ دقیقه ورزش بیشتر در روز، یا
• افزایش ۳۵.۵ امتیازی در امتیاز رژیم غذایی
«نیکلاس کومل»، نویسندهی اصلی این مقاله و متخصص تغذیه و پژوهشگر در دانشگاه سیدنی، گفت: «تمام آن رفتارهای کوچکی که تغییر میدهیم، در واقع میتوانند تأثیر بسیار معناداری داشته باشند و به مرور زمان تفاوت بزرگی در طول عمر ما ایجاد کنند.»
محققان پس از پیگیری شرکتکنندگان به مدت کمی بیش از هشت سال، بررسی کردند که افراد چه مدت بدون بیماریهای جدی، از جمله بیماری قلبی، سرطان، زوال عقل و دیابت نوع ۲، زندگی کردهاند.
افرادی که بدترین عادات را دارند، میتوانند با ترکیب موارد زیر، تا چهار سال سالم زندگی کنند:
• ۲۴ دقیقه خواب بیشتر در شب
• ۳.۷ دقیقه ورزش بیشتر در روز
• افزایش ۲۳ درصدی کیفیت رژیم غذایی، مانند یک فنجان سبزیجات بیشتر در روز، یک وعده غلات کامل و دو وعده ماهی در هفته
تغییرات ترکیبی بزرگتر با طول عمر بیشتر مرتبط بودند، اما محققان تأکید کردند که گامهای کوچک و واقعبینانه، نقطه شروع بهتری هستند.
کومل گفت: «پیام اینجا لزوماً نباید این باشد که ایجاد این تغییرات کوچک، یک راه حل جادویی است. بیشتر به این بستگی دارد که ما آن گام اول را کجا برمیداریم و سعی میکنیم ببینیم چگونه میتوانیم فرصتهای پایداری را ایجاد کنیم که برای برخی افراد قابل دستیابیتر باشد.»
کومل در ادامه افزود: «اضافه کردن ۵ دقیقه ممکن است در آن روز به شما کمکی نکند، اما در پایان ماه، به تعداد زیادی ساعت تبدیل میشود. این شرایط میتواند به معنای سلامت بهتر در درازمدت باشد.»
ورزش نیز الگوی مشابهی را نشان داد. فواید آن برای افرادی که از فعالیت بسیار کم به مقداری حرکت روی میآوردند، قویترین بود. محققان دریافتند که فواید آن در حدود ۵۰ دقیقه ورزش در روز به اوج خود میرسد.
