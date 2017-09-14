بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قزوین، در آستانه برگزاری چهارمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت کالای صنایعدستی کشور در سال ۹۶، جلسه داوری تخصصی نشان ملی در سطح استان قزوین با حضور محمدعلی حضرتیها مدیرکل میراثفرهنگی قزوین، ناظر ستاد و داورهای تخصصی استانی در خانه تاریخی داعی (حوزه معاونت صنایعدستی قزوین) برگزار شد.
در این نشست از مجموع ۶۱ اثر هنری و محصولات تولیدی برگزیده شده در «کمیته انتخاب کارشناسان استانی صنایعدستی»، ۲۰ اثر از آثار صنعتگران قزوین و شهرستانهای البرز، آبیک و تاکستان در رشتههای زیورآلات سنتی، دست بافتههای سنتی، مصنوعات چوبی، قلمزنی، سفال و سرامیک برای شرکت در چهارمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت کالای صنایع دستی کشور توسط داوران انتخاب شدند.»
در چهارمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت کالای صنایعدستی که در آبان ماه سال جاری با حضور ۳۱ استان کشور برگزار میشود، به ۹ اثر از ۲۰ اثر برگزیده استان قزوین نشان ملی مرغوبیت کالا تعلق خواهد گرفت
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