وزیر دفاع و فرمانده هوافضای سپاه با فرمانده کل ارتش دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در دیدارهایی جداگانه با امیر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش بر افزایش پشتیبانی‌های رزمی و هم‌افزایی‌های دفاعی تأکید کردند.

فرمانده کل ارتش با اشاره به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص هم‌افزایی بیشتر بین نیروهای مسلح، اظهار داشت: نحوه همکاری صنایع مختلف وزارت دفاع با ارتش جمهوری اسلامی ایران، چگونگی سرعت بخشیدن به مأموریت‌ها و همکاری‌های مشترک در جهت دستیابی به توفیقات بیشتر در بخش‌های امنیتی و دفاعی و توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی از جمله محورهایی بود که در این دیدارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موسوی افزود: ما در دوران تصدی سردار دهقان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دوستی و همکاری بسیار خوبی با ایشان داشتیم و ایشان نیز از ارتش حمایت و پشتیبانی خوبی داشتند؛ اما با حضور سرتیپ حاتمی در رأس این وزارتخانه با توجه به یکی بودن فرهنگ سازمانی و ارتشی بودن و آشنایی کامل ایشان با نیازمندی‌ها و بخش‌هایی از ارتش که لازم است تقویت شوند، انتظار می‌رود شاهد ارتقای سطح همکاری‌ها و پشتیبانی‌های بیشتر وزارت دفاع از ارتش جمهوری اسلامی ایران باشیم.

وی در ارتباط با دیدار سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با وی نیز گفت: در این دیدار هم‌افزایی در حوزه‌های مأموریتی به صورت کلی مطرح شد و همچنین مواردی از جمله استفاده از تجربیات و دستاوردهای فنی و تحقیقاتی یکدیگر در حوزه‌های مختلف دفاعی مورد تأکید قرار گرفت.