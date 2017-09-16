جشنواره انگور ، پاسداشت سنت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه روز جمعه در آئین اختتامیه جشنواره انگور شهرستان ابهر، این مراسمات را نوعی شکرگزاری به درگاه خداوند دانست و اظهار داشت: استقبال مردم، نشان از نیاز آنها به جشنواره هاست.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه امروز بسیاری از سنت های ما به فراموشی سپرده شده اند، گفت: در این جشنواره برخی از سنتهای ارزشمند گذشتگان ما به نمایش گذاشته شدند.

درویش امیری با بیان اینکه بسیاری از کشورهای تازه به دوران رسیده، اقدام به هویت سازی برای خود کرده اند، یادآور شد: ملت پرافتخار ایران، از سنت های گذشتگان خود غنی است.

وی همدلی و صمیمیت بین مردم را از فواید جشنواره ها عنوان کرد و افزود: در این برنامه ها آموزش می بینیم که بی حاشیه به جشن و سرور بپردازیم.

استاندار زنجان بدون اینکه اشاره ای به رابطه جشنواره انگور با کنسرت های موسیقی داشته باشد، تصریح کرد: عده ای به نام کنسرت حساسیت پیدا کرده و با آن مخالفت می کنند.

درویش امیری با طرح این سوال که چرا اجازه نمی دهیم جشنواره ها استمرار داشته باشد، گفت: این جشنواره ها، بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی هستند.

وی بدون اشاره به این که کدام گروه مخالف شادی مردم هستند، افزود: افرادی که با شادی مردم قهر هستند، بیایند و با مردم شادی کنند.