مسئول دفتر اقتباس ادبی بنیاد سینمایی فارابی درباره فعالیت های جدید این دفتر به خبرنگار مهر گفت: "به تازگی کتاب "شما که غریبه نیستید" هوشنگ مرادی کرمانی در شورای این دفتر به تصویب رسیده و نویسنده هم موافقت خود را برای ساخت فیلمی بر اساس این کتاب اعلام کرده که در حال انجام مذاکرات برای آغاز اقتباس سینمایی از آن هستیم."

مصطفی جمشیدی در ادامه به دو اثر از محمدعلی جمالزاده اشاره کرد و افزود: "دو کتاب "دارالمجانین"و "فارسی شکر است" جمالزاده آماده اقتباس هستند و مشغول مذاکره با تهیه کننده و انتخاب فیلمنامه نویس و رایزنی های لازم هستیم. با ساخته شدن این سه فیلم حلقه فیلم های متعلق به شاخه ادبیات معاصر کشورمان تکمیل می شود."

وی در پایان با اشاره به کتاب های خارجی تصویب شده در شورای این دفتر گفت: "در مورد کتاب "بندرهای شرق" امین معلوف نویسنده لبنانی الاصل فرانسوی در حال مذاکره با چند تهیه کننده هستیم. به علاوه داستانی از جومپا لاهیری به نام "دربان واقعی" پس از تصویب این شورا مورد اقتباس قرار می گیرد. از کتاب "همنام" این نویسنده هم در هالیوود فیلمی ساخته شده و در جشنواره لندن به نمایش درآمده است."