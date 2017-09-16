جشنواره شبدیز برندگان خود را شناخت/ جایزه بزرگ برای یوسف کارگر

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رحیم جعفری مدیر کل ارشاد کرمانشاه ضمن خوش آمد گویی به حاضران با اشاره به اینکه این جشنواره در کمتر از ۶ ماه راه اندازی شد، بیان کرد: سینمای ما در سال های آخر دولت دهم قفل و تعطیل شد و با حضور دولت یازدهم و حضور حجت الله ایوبی در سازمان سینمایی این قفل با نگاه اجرایی شکسته شد. ما در بخش های مختلف و در سال سوم دولت یازدهم شاهد رونق خوبی در اقتصاد سینمای کشور شدیم.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها اقتصادشان با صنعت سینما می گذرد که ایجاد چنین امری به سه مساله بستگی دارد؛ ایجاد فضای باز فرهنگی هنری، سپردن امور اجرایی فرهنگی هنری به هنرمندان و ورود بخش غیردولتی به فرهنگ و هنر.

مدیر کل ارشاد کرمانشاه تاکید کرد: زمانی که همت بلند، انگیزه و اشتیاق و پیگیری جدی باشد همه کارها به درستی انجام می شود. امیدوارم محتوا، آموزش و انتقال تجربه در هنر سینما بیش از گذشته دنبال شود.

صادق موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان نیز در سخنان گفت: این جشنواره به بهترین شکل انجام شده است و از همه دوستانی که ما را در این کار همراهی کردند تشکر می کنم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه جشنواره شبدیز در کرمانشاه ماندگار شود، بیان کرد: این استان هنرمندان بسیاری را به جامعه سینمایی معرفی کرده است. علاوه بر آن مخاطبان آگاه از دیگر نکات مثبت این جشنواره است. شبدیز یک جشنواره مهم منطقه ای است و ما جشنواره و انجمن سینمای جوانان را حامی همه فیلم های کوتاه می دانیم و معتقدیم چتر حمایت انجمن سینمای جوان برای همه فیلم های کوتاه کشور باشد.

در ادامه مراسم بزرگداشت آرش رصافی از نویسندگان و کارگردانان عرصه فیلم کوتاه برگزار شد. رصافی گفت: من خود را لایق این محبت و بزرگداشت نمی دانستم زیرا کاری که برای سینمای کوتاه کردم از روی عشق و علاقه بود.

وی افزود: ۲۸ سال پیش در انجمن سینمای جوانان حضور پیدا کردم و ۲۲ سال پیش در جشنواره شبدیز جایزه گرفتم. شاید اگر این جشنواره ادامه می یافت الان پشت میزنشین نبودم. تمام تلاش من برای فیلم کوتاه براساس عشق و علاقه بود و به خودم می بالم که فیلمسازان خوبی از این استان به سینما معرفی شد.

در ادامه مراسم مرتضی علی عباس میرزایی و ابراهیم ایرج زاد و آرش رصافی روی صحنه آمدند تا جوایز بخش فیلمنامه هایی که هنوز ساخته نشده اند اهدا کنند.

در بخش فیلمنامه لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به پویا نبی برای فیلمنامه گزارش یک مرگ از زنجان اهدا شد.

اولویت حمایت از تولید اثر به عطا مجابی به عنوان نفر سوم برای فیلمنامه «دذد» از قزوین اهدا شد.

دیپلم افتخار و مبلغ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال و اولویت حمایت از تولید اثر به یوسف یزدانی به عنوان نفر دوم برای فیلمنامه یک روز آبی از اردبیل اهدا شد.

تندیس جشنواره و مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و اولویت حمایت از تولید اثر به نواب محمودی به عنوان نفر اول برای فیلمنامه مشما مشکی از لاهیجان اهدا شد.

در بخش اقتباسی لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به گیتی باقری برای فیلمنامه قاب خالی از قزوین و تندیس جشنواره و مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال جایزه نقدی همچنین اولویت حمایت از تولید اثر به عنوان بهترین فیلمنامه اقتباسی به اشکان چاووشی برای فیلمنامه سَلامون از کرمانشاه اهدا شد.

در ادامه مراسم افشین بختیار، سعید پوراسماعیلی و ابراهیم مرادی روی صحنه آمدند تا جوایز بخش عکس را اهدا کنند.

در این بخش لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به مجتبی اسماعیل زاد برای عکس مرگ تدریجی یک رویا از ارومیه و لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به مهری رحیم زاده از قزوین اهدا شد.

لوح تقدیر و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان بهترین استعداد جوان به صادق وثوقی نظر برای عکس سردرگمی از کرمانشاه اهدا شد.

لوح تقدیر و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان عکس سوم به محمدرضا رجایی مقدم برای عکس قدیم و جدید از کرمانشاه اهدا شد.

دیپلم افتخار و مبلغ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان عکس دوم به کاترین ملکی نظری برای عکس نفس آخر از کرج و تندیس جشنواره و مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان عکس اول به قاسم فتحی برای عکس در امتداد آسمان از ارومیه اهدا شد.

تندیس جشنواره و مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان بهترین مجموعه عکس به عبدالرضا کاکایی برای مجموعه عکس زندگی مجازی از کرمانشاه اهدا شد.

مسعود امینی تیرانی، کاوه مظاهری، جعفر صانعی مقدم و سعید نجاتی جوایز بخش های مختلف فیلم را اهدا کردند.

بخش فیلمنامه

دیپلم افتخار و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به امید وفایی برای فیلم سزارین از ملایر و تندیس جشنواره و مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به احمد میرهاشمی برای فیلم آن سوی خیابان از کرج اهدا شد.

امید وفایی گفت: قاعده نسل گذشته این است که هیچ وقت نمی ایستد و همیشه مبارزه می کند.

بخش تصویربرداری

دیپلم افتخار و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به اصغر لایی برای فیلم تروفه از کرمانشاه و تندیس جشنواره و مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به پیمان عباس زاده برای فیلم آرا از ارومیه اهدا شد.

بخش تدوین

تندیس جشنواره و مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال مشترکا به هادی احمدی برای فیلم دادا سلطنه از بانه و باران سرمد برای فیلم کلینراز همدان اهدا شد.

بخش صدا

تندیس جشنواره و مبلغ ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ به مجید هاشمی پور و آرش قاسمی برای فیلم آلاناز همدان اهدا شد.

بخش فیلم پویانمایی

دیپلم افتخار و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به جلال نعیمی برای فیلم هراساز کرمانشاه و تندیس جشنواره و مبلغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به آذر منصوری برای فیلم طناباز سنندج اهدا شد.

نعیمی در بخش انیمیشن گفت: داستان انیمیشن من زمانی به ذهنم رسید که یک پدر و پسر را دیدم که در کنار خیابان گدایی می کردند اما بعدها متوجه شدم که پدر در حال ترک اعتیاد خود است و پسر به مدرسه می رود و تحت حمایت قرار گرفته است.

بخش فیلم مستند

تندیس جشنواره و مبلغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به هادی احمدی برای فیلم دادا سلطنه از بانه اهدا شد.

بخش فیلم تجربی

تندیس جشنواره و مبلغ ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مشترکا اهدا به سیدوحید حسینی نامی برای فیلم کل به جزء از تبریز و سامان آریان پور برای فیلم بازی روی ماهاز کرمانشاه اهدا شد.

در ادامه از داوران جشنواره خواستند که صحنه را ترک کنند تا جوایز بخش بهترین فیلم اهدا شود.

بخش فیلم داستانی

تندیس جشنواره و مبلغ ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺟﻼﻟﻴﺎﻥ برای فیلم خروس ها از قزوین اهدا شد.

استعداد جوان

در بخش استعداد جوان، تندیس جشنواره و مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﻘﺎﻧﯽ برای فیلم کلینر از همدان اهدا شد.

جایزه بزرگ

همچنین تندیس جایزه بزرگ جشنواره و مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به یوسف کارگر برای فیلم آرا از ارومیه اهدا شد. یوسف کارگر بعد از دریافت این جایزه گفت: ساخت این فیلم کوتاه به اندازه یک فیلم بلند بسیار سخت بود.

بعد از اینکه از داوران خواسته شد تا به جای خود بازگردند، کاوه مظاهری از جمله داوران این جشنواره گفت: هویت جشنواره به داور و فیلمساز است بقیه فرع ماجرا هستند. ان وقت برای فیلم اصلی ما را پایین می فرستند.

در ادامه و بعد از نشستن داوران سرجای خود، مدیر کل ارشاد کرمانشاه از داوران دوباره دعوت کرد تا روی صحنه بیایند. در ادامه مراسم پوستر سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران رونمایی شد.

همچنین از کامران رضایی رییس انجمن سینمای‌ جوان کرمانشاه تقدیر شد، وی گفت: خوشحال بودیم که میزبان شما بودیم و امیدوارم در کرمانشاه یک جشنواره دایمی داشته باشیم.

