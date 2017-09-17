راهکارهای استقلال برای خروج از بحران و تشکیل کمیته فنی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: شکست تیم فوتبال استقلال در دیداری سنگین در شهر کوچک جم مقابل تیم بزرگ پارس جنوبی پیامدهای ناگواری برای این باشگاه داشت. علیرضا منصوریان نا معلوم ترین سرنوشت را در بین ۱۶ سرمربی لیگ برتر پیش رو دارد. عرصه بر سرمربی جوان تیم استقلال بسیار تنگ است تا جایی که کمترین شانس را برای ادامه حضور او در استقلال می‌توان متصور بود. اما با این وجود هنوز هیچ چیز در این تیم مشخص نیست و هر اتفاقی در این باشگاه می‌تواند بیافتد.

* کمیته فنی

گویا یکی از راهکارهایی که مدیران باشگاه به آن دست یافته‌اند، تشکیل یک کمیته فنی متشکل از چند پیشکسوت این باشگاه است تا هم در این مقطع و هم در مقاطع پیش روی فصل، این کمیته فنی در تصمیم گیری‌های مشابه به داد باشگاه برسد.

کمیته فنی احتمالی آبی‌ها متشکل از ۵ پیشکسوت خواهد بود. ۵ نفری که جواد قراب عضو هیات مدیره این باشگاه قطعا یکی از آنها خواهد بود. حضور علی جباری پیشکسوت این باشگاه و رییس کمیته پیشکسوتان باشگاه هم در این کمیته فنی بسیار محتمل است. نظر مدیریت باشگاه این است که به جز قراب، سه عضو دیگر توسط کمیته پیشکسوتان معرفی شده و یک عضو هم با نظر مدیریت باشگاه در این کمیته حضور داشته باشد.

از همین رو می‌توان پیش‌بینی کرد که حضور علی جباری رییس کمیته پیشکسوتان در این کمیته بسیار محتمل است. آنطور که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده حسن روشن هم یکی از گزینه‌های جدی است که مدیریت باشگاه بعنوان گزینه خودش روی آن فکر می‌کند و احتمال مطرح شدن وی زیاد است.

* یک مخالف، یک موافق و دو ممتنع مایل به موافق!

در حالی هیات مدیره استقلال بدون رییس و با ۴ عضو فعال آماده تصمیم گیری برای سرنوشت این باشگاه است که منصوریان کما فی السابق یک مخالف و یک موافق بسیار جدی در هیات مدیره باشگاه دارد و این دو در نقطه مقابل هم قرار دارند.

حسن زمانی مخالف بالفطره منصوریان در استقلال است و هم اوست که از فصل گذشته به صورت سریالی بر علیه منصوریان مصاحبه کرد تا متهم به ایجاد تنش در این تیم باشد. سیدرضا افتخاری مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این باشگاه هم مثل همیشه حامی اصلی منصوریان در بین اعضای هیات مدیره است.

عباسی ملکی و قراب دو عضو دیگر هیات مدیره هم نه در مخالفت با منصوریان به تندی زمانی هستند و نه در حمایت از سرمربی استقلال به تندی افتخاری. آنها معتدل و میانه رو هستند و با یکدیگر همسو می باشند. اما تمایل این دو عضو هیات مدیره هم بیشتر به سمت و سوی حمایت از منصوریان باز می‌گردد؛ هرچند در این نظر خود اصرار و پافشاری ندارند.

* دلایل انعطاف هیات مدیره برابر منصوریان

هرچند تا ساعاتی پس از شکست استقلال برابر پارس جنوبی فشارها برای جدایی منصوریان از این تیم به اوج خود رسیده بود و آتش عموم هواداران و تصمیم سازان باشگاه برای رقم زدن این اتفاق تند بود، اما با گذشت زمان این تب تند تا حدودی خوابید تا احتمال ادامه حضور منصوریان در این تیم قوت یابد. به خصوص که نشست اضطراری هیات مدیره که خروجی آن می‌توانست جدایی منصوریان باشد هم برگزار نشد.

نزدیکی زمان دیدار استقلال مقابل ذوب آهن و در دسترس نبودن فوری یک گزینه خارجی مشکلاتی است که هیات مدیره باشگاه استقلال را به فکر واداشت تا برای ایجاد تغییرات روی نیمکت تیم شان خیلی عجله نکنند. از یک سو مربی خوب خارجی که بدون تیم باشد و شرایط حضور در تهران و پذیرفتن هدایت استقلال را داشته باشد و در حد این تیم باشد به واسطه آغاز فصل جدید در اکثر کشورهای دنیا در دسترس نیست و همه مربیان خوب در ابتدای فصل جذب تیم هایی شده‌اند. از سوی دیگر جذب چنین مربی با شرایط موجود هزینه گزافی را به باشگاه استقلال تحمیل می‌کند که شاید تحمل چنین هزینه‌ای برای این باشگاه در این مقطع میسر نباشد.

در صورت جدایی منصوریان از کادر فنی استقلال دیدار پیش روی این تیم مقابل ذوب آهن تبدیل به یک چالش بزرگ برای مدیران این باشگاه خواهد شد و اگر استقلال بدون منصوریان در مصاف با ذوب آهن نتیجه لازم را نگیرد، این موضوع باعث انتقال غضب هواداران استقلال از منصوریان به هیات مدیره می‌شود و همه این‌ها دلایلی می‌شوند تا اعضای هیات مدیره استقلال نیم نگاهی به حفظ سرمربی تیم شان در این شرایط داشته باشند.

* تردید منصوریان

با این وجود یکی از احتمالات در استقلال جدایی علیرضا منصوریان از این تیم است. «تصمیم هیات مدیره» تنها امکانی نیست که برای جدایی منصوریان از این تیم وجود دارد. بلکه خود منصوریان هم یک سوی قضیه است. عرصه بر او و خانواده اش در این روزها بسیار تنگ است و حتی اگر هیات مدیره استقلال تصمیم به ابقای منصوریان چه از نوع موقت و چه از نوع دائمش بگیرد، معلوم نیست خود منصوریان برای ادامه همکاری با این باشگاه به جمعبندی برسد و چه بسا او استعفا داده و از این تیم جدا شود.

* میک، سرمربی موقت استقلال

در صورتی که به هر دلیل منصوریان و استقلال به نقطه پایان همکاری برسند، به دلیل کمبود زمان برای معرفی گزینه جدید، هدایت تیم استقلال تا استخدام یک مربی جدید به صورت موقت به «میک مک درموت» مربی ایرلندی این تیم که بعنوان بدنساز به جمع آبی پوشان پیوست سپرده شود.

* کنار رفتن دستیاران و شانس مجدد برای منصوریان

یکی دیگر از احتمالاتی که در استقلال وجود دارد و ممکن است به راهکاری دیگر برای این تیم تبدیل شود، کنار گذاشته شدن دستیاران منصوریان و ابقای خود او در این تیم است. در این صورت محمد خرمگاه و علی چینی به طور حتم و حمید بابازاده به احتمال زیاد از سمت خود کنار خواهند رفت و منصوریان با دریافت شانس مجددی همچنان سرمربی استقلال باقی خواهد ماند. در صورت ابقای دائم منصوریان تا پایان فصل، دستیارانی با نظر کمیته فنی این باشگاه به نیمکت آبی ها اضافه می شود.