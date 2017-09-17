به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق این فراخوان، محورهای کنگره بین‌المللی شعر بانوان عاشورایی عبارتند از:

۱- توصیف حماسه آفرینی بانوان عاشورایی :حضرت زینب(س)، حضرت ام البنین(س)، حضرت رقیه(س)، حضرت سکینه(س)، حضرت رباب (س)، ام وهب و ...

۲- زنان معاصر و فرهنگ عاشورا، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس وبیداری اسلامی و مقاومت

۳- مهم ترین وظیفه مسئولان فرهنگی، تقویت روحیه انقلابی در نسل جوان (شهید حججی نمونه ای درخشان از رویش‌های انقلاب اسلامی)

۴-توجه به پیام‌های تربیتی عاشورا، از جنبه‌های :(دیدگاه مذهب به زن و حضور اجتماعی او، تقویت اعتبار و خودباوری زنان در اثرگذاری اجتماعی، توجه به ظرایف عاطفی حضور زن در میدان‌های دفاع و مقاومت)

۵- شهدای مدافع حرم حسینی و زینبی در عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان

۶- مقاومت هشت ساله مردم مظلوم ایران در برابر عوامل استکبار (صدام و ...) و خلق حماسه‌های ماندگار با تاسی و پیروی از مکتب عاشورا

۷- تجلیل از مردان حماسه آفرین جهان اسلام :شهید حکیم، شهید باقرالنمر، سید حسن نصراله، شیخ زکزاکی، مبارزان یمن، سوریه، عراق، فلسطین و ...

۸- وحدت اسلامی در سایه ولایتمداری با تاسی از مکتب عاشورا و قرآن مجید

۹- استکبارستیزی و تقویت روحیه انقلابی بر ضد جاهلیت مدرن در کنار جاهلیت قبیلگی

۱۰-جنایات و کشتار تروریسم جهانی و دولت‌های وابسته به استکبار(منافقان، داعش، وهابیون آل سعود وآل خلیفه)

بر اساس این گزارش، شاعران می‌توانند آثار خود را (حداکثر ۳ شعر) با محورهای فوق، تا 20 مهرماه 1396 و از طریق نشانی ایمیل:Ayehaye_ isar۱@yahoo.com و یا شماره فکس: ۰۲۱۶۶۷۵۷۴۱۲ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. نشانی دبیرخانه کنگره نیز، تهران- خیابان انقلاب- چهارراه کالج- خیابان حافظ جنوبی - خیابان غزالی- بعد از کوچه کندوان - مرکز تشکل‌های شاهد و ایثارگر، است.