به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال در مورخ ۲۶ شهریورماه تشکیل و در خصوص نتایج اخیر تیم استقلال بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه پس از شنیدن گزارش مدیرعامل و بررسی گزارش کارشناسان و پیشکسوتان باشگاه، اعضای هیات مدیره تصمیم گرفتند به جهت اهمیت موضوع تحقیقات مفصل تری صورت پذیرفته و تصمیم نهایی و گزارش اقدامات بعد از مسابقه هفته هفتم اتخاذ و به اطلاع هـواداران که مالکان اصلی باشگاه هستند رسانده شود.

اعضای هیات مدیره با مشورت پیشکسوتان باشگاه اعلام داشتند که هرگونه تصمیم عجولانه قبل از مسابقه هفته هفتم به نفع باشگاه استقلال نخواهد بود. در حال حاضر تیم استقلال احتیاج به آرامش داشته و اعضای هیات مدیره با هـمراهـی پیشکسوتان باشگاه از هـیچ گونه کوششی در جهت پیروزی و سربلندی تیم استقلال دریغ نخواهند کرد و از هـواداران درخواست می نماید به تیم خود کمک کنند تا از این مرحله سربلند بیرون بیاید.

در این جلسه اعضای کمیته فنی باشگاه انتخاب و اسامی ایشان در جلسه روز شنبه هفته آینده رسما اعلام خواهد شد.