جشن «شب سینمای ایران» برگزار شد/ تجلیل از چند سینماگر شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن «شب سینمای ایران» عصر ۲۶ شهریورماه به همت انجمن فیلمسازان شمال و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه «هنر و تجربه» در شهر بابل برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احد جاودانی مدیرکل ارشاد استان مازندران با تشکر از انجمن فیلمسازان شمال و نادر مقدس برای برپایی این جشن گفت: ما امشب افتخار داریم از فرهاد مهرانفر، محمدعلی سجادی و هوشنگ گلمکانی به عنوان فعالان سینمایی اهل شمال کشور تجلیل می کنیم.

وی افزود: با تشکیل انجمن فیلمسازان شمال در ۲ سال اخیر برنامه ها و نشست هایی در شمال کشور برگزار شده ولی من به این دوستان پیشنهاد می کنم نشست هایشان را هدفمندتر و موضوعی کنند و هر سال یک موضوع مبتلابه سینما را تعیین کرده و درباره آن بحث و تبادل نظر کنند تا مطالبات سینما به گوش مدیران فرهنگی برسد.

مدیرکل ارشاد استان مازندران در پایان صحبت هایش تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که لازم است بدان پرداخته شود این است که ریسک سرمایه گذاری در تولید فیلم در ایران بالای ۸۰ درصد است.

مهدی اکبری مدیر انجمن فیلمسازان شمال دیگر سخنران مراسم بود که گفت: ما در یک سال اخیر همایش و ورک‌شاپ هایی برگزار کرده و همچنین در جشنواره فیلم کوتاه رامسر مشارکت کردیم.

وی افزود: ما در حال حاضر دفتر انجمن را در تهران، گیلان و گلستان فعال کرده ایم و به مرور در دیگر استان‌ها نیز فعال خواهد شد.

در ادامه مراسم برگ زرین جشن شب سینمای ایران به فرهاد مهرانفر مستندساز تقدیم شد.

وی در سخنانی گفت: بحران آینده کشور ما بحران آب خواهد بود که همین امر باعث می‌شود روند مهاجرت به سمت اقلیم شمال افزایش یابد و همین مساله نیاز به آسیب‌شناسی دارد و یکی از وظایف ما فیلمسازان این است که با پژوهش بتوانیم اطلاعات درستی در اختیار مدیران قرار دهیم. من به عنوان یک مستندساز باید مسایلی از این دست را هشدار بدهم زیرا خود را نسبت به میراث آیندگان مسئول می دانم.

وی در پایان ابراز خوشحالی کرد که مدیری شجاع و جسور مدیریت ارشاد استان مازندران را برعهده گرفته است. وی همچنین از نادر معصومی فیلمبردار کارهایش و همسرش که طراحی صحنه و نریشن مستندهایش را برعهده داشته، تشکر کرد.

در ادامه از جعفر صانعی مقدم عضو هیات مدیره گروه «هنر و تجربه» خواسته شد تا روی سن حاضر شود. وی در سخنانی گفت: هنر و تجربه در دولت یازدهم راه اندازی شد و ۱۳ مهر سه سال قبل اولین فیلم در این گروه اکران شد و در همه این سال‌ها گروه هنر و تجربه به طور مستمر فعالیت کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گروه هنر و تجربه در تعداد قابل توجهی از شهرهای کشور فعال است، بیان کرد: از سال ۸۴ تجربه های ناموفقی برای راه اندازی و فعالیت گروه مشابه هنر و تجربه در سینمای کشور داشتیم ولی درنهایت تجربه اخیر موفق بود و استمرار دارد و حال فیلم های کوتاه، مستند و هنری و تجربی فرصتی دارند که روی پرده اکران عمومی شوند.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: در حالیکه فیلم های مستند ایرانی در جهان افتخارات زیادی کسب می کردند ولی در کشور خودمان امکان اکران و بلیت فروشی نداشتند ولی در حال حاضر با وجود گروه هنر و تجربه این فیلم‌ها هم فرصت اکران یافته اند.

در ادامه مراسم از هوشنگ گلمکانی منتقد و نویسنده مطبوعاتی تجلیل شد. وی که تحت تاثیر فیلم کوتاهی که درباره وی پخش شد، قرار گرفته بود گفت: نوستالژی نقطه ضعف من است و زادگاه و گذشته، نوستالژی من است.

گلمکانی افزود: سینمای هنر و تجربه در شهر بابل یکی از موفق ترین‌ها در کشور است و من از مردم شهرم؛ گرگان گله‌مندم که به این گروه توجه کافی ندارند.

این منتقد در پایان صحبت هایش خطاب به مسئولان گفت: جوانان به امید نیاز دارند و اگر به آنها امید نمی‌دهید حداقل امید را از آنها نگیرید.

در ادامه مراسم از محمدعلی سجادی نویسنده و کارگردان و نقاش تجلیل به عمل آمد. وی نیز در سخنانی گفت: من به خاطراتم می بالم که روزی در میدان بابل با نادر مقدس تئاتر اجرا می کردیم.

وی افزود: خوشحالم که در ۶۰ سالگی در شهری هستم که دوستش دارم.

سجادی همچنین در سخنانی خطاب به مسئولان عنوان کرد: برخی مسئولان توجه و رسیدگی به امور جوانان را فرصتی برای قدافرازی خودشان کرده اند.

در ادامه مراسم از ناصر مقدس مدیر تولید سینما و برادر نادر مقدس تجلیل به عمل آمد و وی تندیس شاخه شمشاد گرفت.

در پایان مراسم از محمدرضا وطندوست، مهدی حیدری و یاسر خیر سه فیلمساز شمالی که در یک سال گذشته در رویدادهای سینمایی ملی جایزه کسب کردند با اهدای نشان شاخه شمشاد تجلیل شد.