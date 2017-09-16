مهدی اکبری مدیر عامل انجمن فیلمسازان شمال و دبیر «شب سینمای ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات برگزاری این مراسم گفت: ما در سال ۹۴ انجمنی با عنوان انجمن فیلمسازان شمال در راستای خدمات زیرساختی سینمایی برای اتفاقات سینمایی که در شمال رخ می دهد ثبت کردیم و یکی از برنامه های انجمن این است که قرار است از هنرمندانی ملی سه استان شمالی کشور یعنی مازندران، گیلان و گلستان در زمان های مقرر مورد تجلیل قرار بگیرند و از سوی دیگر اطلاعات و فنون این هنرمندان در کارگاه هایی به جوانان انتقال پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه انجمن مشکلات و مسایلی را که برای هنرمندان شمالی پیش می آید پیگیری می کند، بیان کرد: قاعدتا دستگاه های دولتی نمی توانند تمام خواسته های ما را پوشش دهند از همین رو باید به سوی تشکیل چنین انجمنی می رفتیم بر همین اساس یکی از وضایف ما تجلیل از بزرگان سه استان شمالی کشور است در همین مسیر سال گذشته مراسم تجلیل از خسرو سینایی و مرحوم یدالله نجفی را داشتیم و امسال طبق سیاست های انجمن از هر استان شمالی یک نفر را انتخاب کردیم به همین ترتیب از گیلان فرهاد مهران فر، از مازندران محمدعلی سجادی و از گلستان هوشنگ گلمکانی انتخاب شدند و تندیسی با عنوان «بزرگ زرین شمال» را دریافت می کنند.

مدیر عامل انجمن فیلمسازان شمال اظهار کرد: «برگ زرین شمال» برگرفته از تنها درختی است که در شمال ایران روییده می شود و ما از همان المانی گرفتیم و تندیسی ساختیم که به دوستان اهدا می شود. نکته دیگر این است که امسال به جای برگزاری دومین همایش، جشن شب سینمای ایران را در نظر گرفتیم و در این جشن از استادان بزرگوار دعوت کردیم تا در جشن حضور پیدا کنند.

اکبری عنوان کرد: همکاری هایی از سوی گروه سینمایی «هنر و تجربه» داشتیم برای مثال سالنی را به همین منظور در اختیار ما گذاشتند همچنین ادارات کل ارشاد سه استان شمالی مجوزهای لازم را به ما دادند و همکاری های دیگری از سوی مکان های مختلف انجام شد.

مدیر عامل انجمن فیلمسازان شمال بیان کرد: در سال ۹۵ تعدادی از جایزه های برتر جشنواره های ملی را فیلمسازان شمالی دریافت کردند برای مثال در جشنواره فیلم کوتاه تهران مهدی حیدری جایزه ای دریافت کرد همچنین در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر یاسر خیر و در جشن خانه سینما محمدرضا وطن دوست موفق به کسب جایزه شدند. به همین دلیل این سه نفر تندیسی با عنوان شاخه شمشاد دریافت می کنند البته این بخش امسال به جشن ما اضافه شده است.

اکبری بیان کرد: بعد از جشن شب سینمای ایران از هر سه استان یادشده ۱۰ نفر به برگزاری ورک شاپ می پردازند، از همین رو ورک شاپ نقد فیلم را هوشنگ گلمکانی، ورک شاپ کارگردانی مستند را فرهاد مهران نفر و فیلمنامه نویسی را محمدعلی سجادی برگزار می کند.

دبیر جشن شب سینمای ایران در پایان گفت: این جشن ۲۶ شهریور برگزار می شود و ما ۲ روز میزبان ۱۰۰ نفر هستیم و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد.