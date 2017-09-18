دوحه؛ میزبان دومین نشست کشورهای صادرکننده گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ چهارمین نشست سران جی‌یی‌سی‌اف ۲۰ تا ۲۴ نوامبر (۲۹ آبان‌ماه تا سوم آذرماه) در بولیوی برگزار می‌شود، همچنین نخستین سمینار بین‎المللی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز قرار است ۲۲ نوامبر (یکم آذرماه) در سانتاکروز بولیوی برگزار شود.

سومین نشست سران جی‌یی‌سی‌اف، دوم آذرماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد، در این نشست سران ۹ کشور در سطح رؤسای دولت و بقیه در سطح وزیران شرکت کردند، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان، عبدالله سالم البدری دبیرکل وقت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و آلدو فلورس کوریگا، دبیرکل وقت مجمع بین‌المللی انرژی هم از میهمانان این نشست بودند.

نقطه مشترک ۲۲ سخنران سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز این بود که گاز می تواند تا زمان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا نقش پلی را برای رسیدن به محیط زیستی خالی از آلودگی ایفا کند.

سران جی‌یی‌سی‌اف در این نشست با ارسال پیامی به نشست کاپ ۲۱ ( بررسی تغییرات آب و هوایی) در پاریس گاز را پاکترین و کارآمدترین سوخت برای توسعه عنوان کردند.

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و آذربایجان به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.