به گزارش خبرنگار مهر، فرناز بیگی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ هم‌نوا با زینب کبری (س) که در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، بابیان اینکه در بسیاری از استان‌ها بانوان عهده دار بخش عمده ای از فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات هستند، اظهار کرد: کمک به بازسازی عتبات کمک به رفاه زائران امام حسین (ع) است و هر ثوابی که نصیب آن‌ها شود به خیران نیز می‌رسد.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۰ سال است که بحث بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق مطرح است، عنوان کرد: این ستاد طرح‌های بسیاری را برای نظافت، آموزش خادمان حرم و خدمت‌رسانی به زائران اجرا کرده است.

بیگی بابیان اینکه بازسازی ظاهری و ساخت و مرمت ضریح و فضای حرمین که نیاز به مرمت داشت در برنامه‌های میان‌مدت این ستاد قرار گرفت، افزود: اکنون توسعه حرم‌های شریفین ازجمله اهداف بلندمدت این ستاد است.

مسئول کمیته بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به اینکه در هر استان اقداماتی از سوی بانوان برای بازسازی عتبات انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در استان کرمان فرش‌های حرم بافته می‌شود و در خراسان جنوبی نیز درآمد حاصل از فرش‌هایی که بانوان بافته‌اند، به بازسازی عتبات اختصاص می‌یابد و در استان‌های دیگر نیز به همین‌گونه اقدام می‌شود.

وی در بخش دیگری ضمن تشکر از مبلغین برای جمع‌آوری نذورات بانوان در محله‌ها و شهرستان‌های مختلف استان البرز، تأکید کرد: بیش از ۴۰ درصد زائران اربعین بانوان هستند و قطعاً اگر شرایط بهتری برای اسکان وجود داشته باشد، استقبال بیشتری از سوی بانوان می‌شود.