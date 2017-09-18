نماد T بعد از فعال شدن سایتهای گردشگری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گردشگری الکترونیک چشم‌اندازها، زیرساخت‌ها و دغدغه‌ها با حضور بنیانگذاران سایت های گردشگری ظهر روز ۲۷ شهریور ماه برگزار شد در این برنامه ساسان نائب از فعالان گردشگری گفت: اکنون سهم گردشگری الکترونیک در دنیا ۸۵ درصد است اما گردشگری الکترونیک در ایران ۱۵ درصدی سهم دارد. این سهم در دو سال اخیر رشد کرده است و با پیش بینی ما این میزان به ۲۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت: اکنون از ۶ هزار دفتر خدمات مسافرتی ۴ هزار دفتر در تهران فعالیت می کنند که بیشتر آنها در حوزه خروج گردشگر فعال هستند. همچنین فقط ۱۰ درصد از شرکت‌های فعال گردشگری در تهران خدمات آنلاین ارائه می‌کنند.

نائب ادامه داد: اکنون گردشگران کشورها برای هر سفر خارجی خود به اینترنت مراجعه می کنند نه دفاتر مسافرتی و از آنجا که روزهای تعطیل در ایران با روزهای تعطیل کشورهای دیگر متفاوت است عملا ما ۴ روز هفته را از دست می دهیم. درحالی که می توان خدمات شبانه روزی تعریف کرد و با این مشکل مواجه نشد. مانند راه اندازی سایت های آنلاین که خدمات پشتیبانی نیز می دهند.

این کارشناس گردشگری درباره نماد T که سازمان میراث فرهنگی به برخی از سایت های گردشگری مجاز می دهد به خبرنگار مهر گفت: برخی از قوانین و مقررات در حوزه فعالیت در فضاهای اینترنتی محدود کننده است. حتی برخی از این قوانین بعد از ایجاد شدن آن سایتها وضع شده اند. ما این مجوز را سال ۹۵ گرفته به همین دلیل زمانی که سایتهای گردشگری فیلتر شدند مشکلی برای ما بوجود نیامد ولی به هر حال نماد T هم از جمله همان قوانین دست و پا گیر هستند البته خبرهایی مبنی بر حذف این نماد شنیده ایم.

نائب درباره خدمات ویزا نیز گفت: متاسفانه برخی از افراد تبلیغ می کنند که می توانند ویزای فوری بگیرند درحالی که درست نیست مگر اینکه سفارت خانه ها خودشان راهی برای دریافت سریع ویزا باز کرده باشند وگرنه این اتفاق وجود خارجی ندارد.

نایب گفت: هتل‌های داخلی کشورمان اخیراً و با همت هتل‌داران خدمات آنلاین رزرو هتل را ایجاد کرده و بر روی بستری مشترک قرار داده‌اند هر چند که از نظر زمانی این اقدام آنها دیرهنگام بوده است ضمن اینکه در این زمینه بانک‌ها خدمات درگاهی خوبی را هم ارائه کرده‌اند.

وی درباره مشکلات استرداد بلیت از طریق سایتهای اینترنتی نیز گفت: یکی از دغدغه‌های بزرگ ارائه خدمات گردشگری الکترونیک استرداد وجوه با کسر برخی جریمه‌هاست که صنعت گردشگری الکترونیک در ایران در این زمینه فعال شده و حتی برخی درگاه‌های الکترونیکی بانک‌های ایرانی هم خدمات استرداد وجوه را ایجاد و ظرف چند ثانیه هزینه را به حساب مبدا باز می‌گرداند.