اصحاب رسانه کارکرد مدیران دستگاههای اجرایی آبادان را رصد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز در جلسه ستاد بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی و مدارس آبادان در محل تالار الغدیر فرمانداری گفت: باید رسانه ها تمام حرفها و قول های مدیران دستگاههای اجرایی را مستند کنند تا بر اساس آنها کارکرد مدیران به لحاظ کمی و کیفی و تحقق وعدها مورد سنجش قرار گیرد.

وی افزود: حرفهایی که در جلسات توسط مدیران دستگاههای اجرایی گفته می شود؛ بایستی کاربردی باشد نه تئوری پردازانه، هر کس می تواند برای فرزندان این مرز و بوم کاری انجام دهد پا پیش بگذارد.

شهبازی اظهار کرد: مدیران باید متوجه حرفها و قولهایی که می دهند باشند چرا که در منظر افکار عمومی بایستی حساب پس بدهند.

وی تصریح کرد: همه ما به جهت ماموریتی که بر عهده داریم باید وظایفمان را به نحو مطلوبی به انجام برسانیم و به طور قطع بازخورد و تلاء لو کارهایمان در مهرماه زمان بازگشایی مدارس نمود پیدا می کند.

فرماندار آبادان با تاکید دوباره بر کاربردی بودن صحبت های قابل طرح در جلسه از سوی مدیران دستگاههای مرتبط با امر آموزش و پرورش گفت: تعهد اخلاقی، میهنی و دینی ما آن است که باید خودمان را آماده کنیم و مسئولیتهایمان را به درستی به انجام برسانیم.

شهبازی از رسانه ها به عنوان بعد چهارم دموکراسی نام برد و از مسئول روابط عمومی این فرمانداری خواست تا برای بازدیدهای سرزده خبرنگاران از حوزه های مختلفی که مدیران آنها وعده هایی را برای انجام داده اند، بازدیدهای را ترتیب دهد.

وی از رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان خواست تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید جلسه با کیفیت تر، بهتر و کاربردی تری را با حضور اعضای شورای تامین، مدیران مدارس، اعضای شورای شهر و روستاها و دهیاران برپا دارد تا در آن جلسه تمامی نظرات دریافت و برای رفع مشکلات راهکار ارائه شود.

شهبازی افزود: تمامی کسانی که می توانند آموزش و پرورش را در انجام رسالت سنگینی که بر عهده دارد یاری کنند، وارد عرصه کار شوند.

وی اظهار کرد: در جلسه تمامی انتظارات بدون تعارف گفته می شود و انتظارمان نیز انجام و اتمام کارهای مربوط به دانش آموزان پیش از آغاز سال تحصیلی است.