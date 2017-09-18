استفاده از ظرفیت ریلی «بصره تا نجف» برای اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر در آئین افتتاح دفتر عتبات عالیات خرمشهر اظهار کرد: برای اربعین حسینی امسال، گره ترافیکی با تمهیدات انتظامی وجود نخواهد داشت. همچنین برای استفاده حداکثری از ناوگان ریلی برنامهریزیشده است.
وی، شمار افرادی که در اربعین گذشته از ناوگان ریلی استفاده کردند را ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرد و از برنامهریزی برای دو برابر شدن این تعداد خبر داد.
فرماندار خرمشهر اظهار کرد: این امکان در اربعین فراهم است که حملونقل زوار از تهران تا نقطه صفر مرزی انجام شود. همچنین در مسیر ۱۱ کیلومتر میدان مقاومت تا نقطه صفر مرزی نیز از حملونقل ریلی استفاده خواهد شد.
وی افزود: همچنین توافقهای لازم با کشور عراق انجام شده است و امسال زائران میتوانند با ناوگان حملونقل ریلی حدفاصل بصره تا نجف را طی کنند.
حیاتی با تأکید بر تلاش برای تسهیل امر تردد زوار از مرز شلمچه، به جلسه اخیر خود با مقامات عراق در خصوص اربعین اشاره کرد و گفت: امسال قرار است کشور ایران کمبود شلمچه در کشور عراق را نیز مرتفع کند تا روانسازی ترافیک دوسویه انجام شود.
وی ادامه داد: بر فراهمسازی زیرساختهای کشور عراق توافق شده است. همچنین استان آذربایجان شرقی در شلمچه عراق امر خدماترسانی به زوار در اربعین را به صورت کامل عهدهدار خواهد بود.
فرماندار خرمشهر، بیشترین تعداد گذر کرده از مرز شلمچه در یک روز را بیش از ۶۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: سال گذشته در اوج تعداد زائران اربعین، ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر از مرز بینالمللی شلمچه عبور کردند که امسال این ظرفیت با به کارگیری گیتهای مستقر و اضطراری به ۱۰۰ هزار نفر افزایش مییابد.
حیاتی، تردد دو میلیون زائر از مرز شلمچه در اربعین امسال را پیشبینی کرد و با یادآور شدن اینکه مرز بین مللی شلمچه گذرگاه اختصاصی اتباع غیر ایرانی است، افزود: سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از اتباع از مرز شلمچه گذر کردند که پیشبینی میشود این تعداد امسال به ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد و تمهیدات لازم برای گذر این تعداد نیز اندیشیده شده است.
وی در ادامه به فراهمسازی دیگر امکانات در مرز شلمچه برای موسم اربعین پیش رو اشاره کرد و گفت: امسال مساحت پارکینگها به ۱۲۵ هکتار رسیده که ظرفیت ۵۷ هزار خودرو را دارند همچنین در مرز شلمچه برای اربعین ۶۲۰ چشمه سرویس بهداشتی مستقر خواهد شد.
فرماندار خرمشهر، همچنین تعداد مواکب خدمات رسان در اربعین امسال در ۱۱ کیلومتر مسیر شلمچه را ۴۰۰ موکب و ظرفیت شبمانی در این مرز را ۱۵ هزار نفر اعلام کرد.
حیاتی به افتتاح دفتر عتبات عالیات در خرمشهر هم اشاره کرد و فعالیت این دفتر را قابلتوجه و اثرگذار دانست و مطرح شدن لزوم همکاری با این ستاد در سطح مجموعه اداری شهرستان را وعده داد.
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