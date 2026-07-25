به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی عصر امروز شنبه در نشست قرارگاه اربعین مرز شلمچه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۵ هزار خودرو در پارکینگهای پیشبینیشده مستقر شدهاند که از این تعداد، حدود ۱۳ هزار دستگاه در پارکینگ شلمچه پذیرش شدهاند و این روند متناسب با افزایش ورود زائران ادامه دارد.
وی با قدردانی از مجموعه بهداشت و درمان، خدمات ارائه شده به زائران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تمامی ظرفیتهای حوزه سلامت برای خدمترسانی مناسب به زائران بسیج شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به آغاز فعالیت ناوگان ریلی ویژه اربعین گفت: از امروز حملونقل ریلی نیز وارد چرخه جابهجایی زائران شده و روزانه ۲۲ رام قطار در مسیر رفت و برگشت، زائران را به صورت رایگان تا مرز شلمچه منتقل میکنند که با افزایش حجم تردد، این خدمات نیز متناسب با نیاز توسعه خواهد یافت.
حیاتی با تأکید بر آمادگی کامل مرز شلمچه برای پذیرش زائران تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد، خدماترسانی و تأمین امنیت زائران اندیشیده شده و دستگاههای اجرایی به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان همچنین از افزایش سهمیه آب شهرستان خرمشهر به ۱۱۶ هزار مترمکعب خبر داد و خواستار افزایش این میزان به ۱۲۰ هزار مترمکعب تا پایان ایام اربعین شد تا در تأمین آب مورد نیاز زائران مشکلی ایجاد نشود.
وی با اشاره به آمادگی کامل حوزه آتشنشانی اظهار کرد: خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلتهای آتشنشانی در نقاط مختلف و زونهای پرتردد مرز مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
حیاتی در پایان از استقرار ناوگان حملونقل شهرداری شیراز برای انتقال ۲۴ ساعته زائران، حضور نیروهای خدمات شهری در دو سوی مرز ایران و عراق و همچنین همکاری مطلوب مسئولان عراقی قدردانی کرد و گفت: تعامل و هماهنگی میان مسئولان دو کشور در مرز شلمچه در سطح مطلوبی قرار دارد و این همکاریها نقش مهمی در تسهیل خدماترسانی به زائران اربعین حسینی ایفا میکند.
نظر شما