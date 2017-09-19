سرویس مدارس دغدغه ای برای آسایش دانش آموزان است/نظارت بر رانندگان

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، محیا ذوالفقاری: این روزها با نزدیک شدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید موجی از شور و نشاط شهرها را گرفته است و این شور و نشاط خاطرات زیبایی را برای همه به تصویر می کشد که یکی از آنها سرویس های مملو از دانش آموزان کوچک و بزرگ در حال تکاپو و بازیگوشی است.

برای خانواده‌ها نیز یکی از مهم ترین مسائل در انتخاب مدرسه مناسب فرزندشان بحث نزدیکی و حمل ونقل است تا علاوه بر امنیت و راحتی، از درگیری با مسائل و مشکلات سرویس‌های مدارس مصون بمانند.

استفاده از خودروها تحت عنوان سرویس مدارس شغلی است که از زمان رضا خان در ایران رواج داشته، هر چند که آن زمان برای تامین امنیت اعیان و بزرگان استفاده می‌شده است.

حالا استفاده از سرویس مدارس یکی از متداول‌ترین مراحل ثبت نام دانش آموزان است و با توجه به حجم استقبال والدین، این موضوع جزو اولویت های آموزشی مدارس قرار گرفته و مدیران سعی می کنند با برنامه ریزی مناسب امکان تردد آسان دانش آموزان به مدارس را فراهم کنند.

اما در سال‌های گذشته موضوعات زیادی نظیر مبالغ گزافی که به عنوان حق الزحمه سرویس‌ها از خانواده‌ها گرفته شده است، خودروهایی که بیشتر از ظرفیت خود دانش آموز جا به جا می‌کنند، راننده‌های غیر متعهد و انتظار های طولانی دانش آموزان کوچک برای سرویس‌ها خصوصا در روزهای سرد زمستان مشکلاتی زیادی را برای خانواده‌ها به وجود آورده بود.

خوشبختانه اخیرا برای جلوگیری از این مشکلات سازمان تاکسیرانی مشهد با همراهی پلیس راهور و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اقدامات بسیار زیادی را انجام دادند تا آنجا که امروز شاهد نظارت‌های بسیار جدی بر نحوه فعالیت رانندگان سرویس‌ها هستیم.

صلاحیت شرکت‌های سرویس رسانی تایید شود

برای اطلاع از روند ساماندهی این مشکل با مدیر عامل شرکت تاکسیرانی شهرداری مشهد به گفتگو پرداختیم.

سید مهدی علوی مقدم به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر عملکرد رانندگان سرویس‌های مدارس اشاره و اظهار می‌کند: سامانه جامع سرویس مدارس این امکان را به خانواده‌های دانش آموزان می‌دهد که علاوه بر پیگیری فرآیند ثبت نام سرویس مرسه، از اطلاعات دقیق رانندگانی که در این سامانه به ثبت رسیده است نیز آگاهی یابند.

برای سال تحصیلی جدید حدود ۹۹ شرکت از طرف آموزش و پرورش به تاکسیرانی معرفی شده‌اند که پس ازریابی شاخص‌های سازمان تاکسیرانی در انتخاب سرویس‌های مناسب برای دانش آموزان حدود ۶۰ شرکت تایید و معرفی شدند

وی در خصوص لزوم تایید صلاحیت شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس می‌افزاید: برای سال تحصیلی جدید حدود ۹۹ شرکت از سوی آموزش و پرورش به تاکسیرانی معرفی شده‌اند که پس ازریابی شاخص‌ها، حدود ۶۰ شرکت تایید و معرفی شدند.

مدیر عامل شرکت تاکسی رانی شهرداری مشهد تصریح می‌کند: شرکت‌های انتخاب شده نیز برای شروع سال تحصیلی جدید ۸ هزار خودرو را برای ارائه خدمات سرویس مدارس در نواحی هفت گانه مشهد و تبادکان آماده کرده‌اند.

نظارت‌ جدی بر عملکرد رانندگان

وی ادامه می‌دهد: در طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس قرار است ۴۰ دستگاه خودرو گشت تاکسی رانی در روز اول مهر در محل‌های مختلف تردد رانندگان سرویس‌ها مستقر باشند و عملکرد آن‌ها را کنترل کنند. همچنین امسال ۸۰ نفر با همکاری سازمان تاکسیرانی طی جلساتی آموزش‌های لازم را برای نظارت بر روند ارائه خدمات سرویس های مدارس دیده اند.

علوی مقدم با اشاره به مصوبه جدید شورای شهر مشهد در خصوص نظارت جدی بر شرکت‌های سرویس دهنده به مدارس و برخورد با تخلفات آن‌ها ابراز می‌کند: امسال با توجه به افزایش ۸ درصدی نرخ سرویس‌ها با مصوب شدن نرخ‌ها، خانواده‌ها از پرداخت مبالغ گزاف و کارشناسی نشده مصون خواهند ماند چراکه علاوه بر ابلاغ این نرخ‌ ها به مدارس، هر یک از والدین دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع سرویس مدارس از صحت مبالغ پرداختی خود با احتساب مسافت و دیگر موارد اطمینان حاصل کنند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از رانندگان خانم برای مقاطع متوسطه بیان می‌کند: طبق آیین نامه و ضوابط، رانندگان مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم الزاما باید خانم باشند و در ابتدایی نیز این امر فقط تحت شرایطی خاص اجرا نخواهد شد.

کار گروهی اجرایی برای نظارت بر سرویس ها تشکیل شده است

در ادامه به سراغ رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی رفتیم تا در خصوص نحوه خدمات سرویس‌های مدارس اطلاعاتی را کسب کنیم.

حسین شادکام اظهار می‌کند: سرویس مدارس بنا بر مصوبه وزارت کشور در یک کارگروه اجرایی تحت عنوان ماده ۱۸ فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کند که شهرداری ، نماینده اولیا و آموزش و پرورش از اعضای این کارگروه هستند.

وی می‌افزاید: این مجموعه چند ماموریت دارد که یکی از آن‌ها تعیین تعرفه دریافتی از سرویس مدارس است که پس از مشخص شدن به کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پیشنهاد و پس از تایید آن طی قرارداد یکنواختی که تعیین می‌شود به استانداری ارائه شده و بعد از تایید مجدد به مدارس ابلاغ می‌شود.

۴۰ درصد هزینه سرویس‌ها در ابتدا دریافت می‌شود

۴۰ درصد هزینه سرویس‌ها به صورت نقدی و مابقی طی دو فقره چک تا بهمن‌ماه دریافت می‌شود که مدیر مدرسه به نمایندگی از آموزش و پرورش این مبالغ را دریافت می‌کنند

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی تاکید می‌کند: ۴۰ درصد هزینه سرویس‌ مدارس به صورت نقدی و مابقی طی دو فقره چک تا بهمن‌ماه دریافت می‌شود که مدیر مدرسه به نمایندگی از آموزش و پرورش این مبالغ را دریافت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: همه دانش‌آموزان استفاده کننده از سرویس مدارس بیمه می‌شوند و مبلغی در قرارداد سرویس‌ها به بیمه تعلق می‌گیرد که سهم آن ۸/۷ درصد است.

استفاده از فرصت حضور دانش آموزان در سرویس ها

استفاده از فضای سرویس مدارس به دلیل مدت زمانی مناسبی که دانش آموزان در مسیر منزل تا مدرسه می پیمایند نکته مهمی است که می توان از این فرصت برای ارائه نکات آموزشی به دانش آموزان در قالب بسته های صوتی و جذاب استفاده شود.