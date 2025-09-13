محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور بازگشایی مدارس، برگزاری جشن‌های شهرستانی و پیگیری ثبت‌نام حداکثری دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با توجه به نزدیک شدن آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افزود: اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان با برگزاری مانور آمادگی، با تمام ظرفیت به‌دنبال تحول آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شادگان خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان با تمام توان در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و برنامه‌های آموزشی است تا مهر امسال، آغاز فصل جدیدی در آموزش و پرورش شادگان خواهد باشد.

حسونی زاده در پایان، گفت: نظارت مستمر و افزایش دقت در اجرای تمامی ابعاد پروژه مهر، مهم‌ترین اولویت آموزش‌وپرورش شادگان در هفته‌های پیشرو است تا زمینه‌ای امن و مناسب برای بازگشایی مدارس فراهم شود.