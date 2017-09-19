به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در آغاز سومین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری با تبریک اعیاد گذشته گفت: این اعیاد از قدرت اسلام است.

وی فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت گفت و با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: این مسئله وظیفه همه مسلمانان، علما و نهادهایی مانند خبرگان است که بدانیم، هدف امام حسین(ع) امر به معروف بوده است. باید بدانیم سکوت در برابر باطل چه بلاهایی بر سر مسلمانان آورد و اگر از همان صدر اسلام در برابر باطل سکوت نمی‌شد اینگونه ظلم بر سر امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) نمی آمد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به هفته دفاع مقدس ادامه داد: دفاع مقدس نعمتی برای ملت ایران بود. ارزش این جنگ قابل قیاس با طلا نبود چرا که سرتا پا مایه خیر و برکت بود، قدرت نظامی جمهوری اسلامی و روح ایثار و شهادت را تقویت کرد. در ایام جنگ شهید فهمیده ای به وجود آمد که امام فرمود رهبر من نوجوانی است که نارنجک به کمر بست.

رئیس خبرگان رهبری ادامه داد: این جنگ تحمیل شد تا نظام اسلامی باقی بماند. انقلاب را جنگ تقویت کرد.

وی با اشاره به وضعیت میانمار گفت: مسلمانان با شرایط بدی گرفتار بی رحم ترین انسانها شدند و متاسفانه امت اسلامی سکوت کردند که این سکوت برای آنها گران تمام خواهد شد. این مسئله مایه نگرانی ماست.

جنتی با اشاره به مسئله اقلیم کردستان و همه پرسی گفت: می‌خواهند یک اسرائیل دیگر در آنجا به وجود آورند این مسئله خواسته آمریکا، اسرائیل و عربستان است که می خواهند مسلمانان را تضعیف کنند، اما این توطئه ها به جایی نمی رسد و باید با حمایت از مردم عراق اجازه این کار داده نشود.

رئیس مجلس خبرگان با بیان وظایف خبرگان رهبری ادامه داد: فقدان این نهاد ضایعه و لطمه ای بزرگ برای نظام اسلامی به دنبال خواهد داشت و وجود آن برای حفظ امنیت، استقلال و صیانت از رهبری است. اصل این نهاد صیانت بخشیدن به جایگاه رهبری است و باید جایگاه آن حفظ شود.

جنتی ادامه داد: مجلس خبرگان مظهر مردمی بودن و دخالت دادن آرا مردم در امور است. نظام اسلامی که یادگار امام راحل است و تحت تدابیر رهبر انقلاب اسلامی به کوری چشم دشمنان در حال پیش روی است.

وی افزود: شهادت محسن حججی نشان داد خون شهدا در انقلاب اسلامی همچنان درحال جوشش است. راه اینها نشان می دهد اعتماد به آمریکا هیچ جایگاهی ندارد. امریکا در برجام نشان داد که نباید به هیچ وجه به قول و وعده آنها اعتماد کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خطاب به مسئولین اجرایی کشور و دولت، گفت: بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و مسائل فرهنگی با کار بیشتر و تزریق فرهنگ کار شدنی است. استفاده از نیروهای متدین، دور بودن از بازی های سیاسی خواست خبرگان رهبری است. مسئولان بدانند در پس خنده دشمن کینه توزی و دشمنی وجود دارد.

آیت الله جنتی گفت: امروز ایران در عرصه بین المللی در جایگاه عالی قرار دارد این امر شدنی نبود جز با تدابیر رهبری و ایثارگری جوانان برومند و امثال همدانی ها.

وی با اشاره به نقش ایران در منطقه گفت: اگر استکبار جهانی از حضور ایران در منطقه ناراحت است به این دلیل است که به لبخند آنها اعتماد نکردیم و تنها به توان جوانان خودمان اتکا داشتیم.

جنتی گفت: چقدر بر سر مسئله سبک زندگی اسلامی که دغدغه رهبری است توجه شد، پرهیز از افراط و ریخت و پاش، عدالت، مقاومت در برابر ظلم، ایثار، پاکدامنی و از خودگذشتگی سبک زندگی اسلامی است باید روی این مسائل کار کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: رهبر انقلاب مکرر تاکید دارند که همه باید انقلابی باشند حتی خبرگان، حوزه علمیه، مجلس و دولت هم باید انقلابی باشد.

رئیس خبرگان رهبری عنوان کرد: باید انقلابی بود و انقلابی فکر کرد و انقلابی ماند

جنتی گفت: بعد از این انتخابات که مشکلات جدی هم داشت و مقامات رسمی دولت رسما تخلف کردند امروز باید مراقب باشیم چون نگرانیم نیروهای انقلابی دفع شوند. ما باید به فتنه حساس باشیم و ببینیم کجا می خواهند فتنه‌گری کنند. فتنه گران هنوز هم هستند. باید هرجا کسانی که با ولایت فقیه و نظام مشکل دارند مستند هشدار دهیم.

جنتی گفت: باید در تمام صحنه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی زنده باشیم و توطئه ها را بشناسیم تا برای خنثی کردن آنها اقدام کنیم.

وی همچنین با تبریک انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش کنند انقلابی بمانند اگر قبل از این انقلابی نبود یا کمتر انقلابی بود ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کنند این مجمع از این به بعد انقلابی باشد و انقلابی بماند.