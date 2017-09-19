مذاکره احتمالی وزرای خارجه ایران و آمریکا برپایه عزت کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سید حسن حسینی شاهرودی پیرامون احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالیانه سازمان ملل و مواضع کشورمان، اظهار داشت: با توجه به مواضع اخیر کنگره و سنای آمریکا در اعمال فشار و تحریم های جدید علیه ایران و مواضع به شدت خصمانه رئیس جمهور این کشور، ‌باید کاملا مقتدرانه در برابر این زیاده خواهی‌ها ایستادگی کرد.

وی بیان کرد: در صورت درخواست طرف آمریکای برای دیدار با دکتر ظریف، وزارت امور خارجه باید بسیار با احتیاط و دقیق با این مسئله برخورد کند.

عضو خانه ملت با اشاره به اینکه طیفی در آمریکا تلاش می کنند که دیدار وزرای خارجه دو کشور در نیویورک برگزار شود، گفت: در صورت درخواست دولت آمریکا شاید این دیدار بتواند به برطرف شدن برخی مسائل و اعلام مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل کمک شایانی کند، البته این دیدار نیز باید در چارچوب حکمت، مصلحت و عزت ملت ایران باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه با توجه به شکست آمریکا در چالش کره شمالی دولت این کشور به دنبال راهی برای کاهش فشار افکار عمومی و کم کردن تنش ها در داخل است، تصریح کرد: به همین دلیل دولت آمریکا مسائل ایران را مطرح می کنند تا افکار عمومی از موضوع کره شمالی منحرف شود و با دادن اطلاعات غلط به مردم درصدد سرپوش گذاشتن به اشتباهات خود هستند.

وی با تأکید بر اینکه در صورت درخواست طرف آمریکای برای دیدار با دکتر ظریف، ‌ وزارت امور خارجه باید بسیار با احتیاط و دقیق با این مسئله برخورد کند، افزود: دیدار و گفتگو نباید آغاز یک چالش جدید باشد، بلکه باید نقطه ای برای اعلام مواضع و دیدگاهای عاقلانه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات مورد بحث و اعلام بدعهدی های آمریکا باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: با توجه به سیاست های خصمانه آمریکا بدون شک نباید پیش دستی برای این دیدار از سوی ایران صورت گیرد که این امر نیز در گفتگوهای وزیر امور خارجه مشاهده می شود.