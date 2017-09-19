احتمال بررسی طرح اصلاح آیین نامه انتخابات خبرگان رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در جریان برگزاری سومین اجلاسیه رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امروز در جریان برگزاری نخستین روز از این اجلاسیه حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در جمع اعضای خبرگان درباره پروژه نفوذ صحبت خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در جلسه صبح امروز برای تعیین اعضای کمیته تدوین بیانیه پایانی خبرگان رای گیری کردیم که این کمیته بیانیه پایانی را تدوین خواهند کرد و بعد از ظهر فردا این بیانیه قرائت می شود.

خاتمی ادامه داد: یک طرح دو فوریه داریم که براساس آن کمیسیون های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از هم جدا شده و به سه کمیسیون مستقل تبدیل شود همچنین طرح افزایش اعضای کمیسیون صیانت از ولایت فقیه در دستور کار است.

وی ادامه داد: در صورتی که فرصت شود وارد بحث اصلاح آیین نامه انتخابات خبرگان رهبری خواهیم شد، باید ابتدا دو فوریت آن تصویب شود بعد وارد بررسی شویم اگر این طرح اعلام وصول شود و دو فوریت آن به تصویب شود بلافاصله برای بررسی آن اقدام خواهیم کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اعضای خبرگان روز پنج شنبه به زیارت حرم امام خمینی (ره) خواهند رفت تا با آرمان های بینان گذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بعد از آن نیز زیارت مقام معظم رهبری را خواهیم داشت.

خاتمی گفت: برگزاری این اجلاسیه در آستانه آغاز سال تحصیلی حوزه ها و دانشگاه ها و نیز در شرایطی که مسئله میانمار و همه پرسی در اقلیم کردستان که سامان دهی یک اسرائیل دیگر در منطقه است مطرح شده، باعث خواهد شد دنیا بفهمد که یک هم افزایی در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.