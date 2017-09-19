حفاظت از غارها برای حفظ منابع آبی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) دبیرکارگروه غارشناسی کشور از برگزاری برنامه های مختلف در سطح استان ها در روز غار پاک با شعار «گردشگری مسئولانه؛ حفاظت از تنوع زیستی غارها» خبر داد و گفت: همزمان با دوم مهرماه روز غارپاک از تابلوی حفاظتی غار رود افشان رونمایی و از کاشف این غار تجلیل خواهد شد.

محمد مدادی دبیرکارگروه غارشناسی کشور با اشاره به اینکه غارها بخشی از اکوسیستم فعال و اثرگذار هر منطقه هستند، افزود: غار ها در ارتباط تنگاتنگ با سایر عوامل محیطی نقش به سزایی در پایداری محیط ایفا می کنند.

وی ادامه داد: تاثیر برخی گروه ها وگونه ها که در شرایط بسیار خاص غار زندگی، رشد و تکثیرمی‌کنند و به عنوان حلقه هایی از زنجیره حیات، حتی در محیط بیرون از غارها به اثبات رسیده است. از طرفی پدیده‌ها و زیبایی های طبیعی جزئی از سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شود که حفاظت و بهره برداری خردمندانه از آن ها اجتناب ناپذیر است.

بسیاری از غارها در مناطق کارستی و بوسیله جریانهای آب زیرزمینی تشکیل شده اند

وی با اشاره به اهمیت توجه به غارها را در شرایط فعلی کشور و ارتباط اغلب غارها با سفره های آب زیر زمینی اظهار داشت: بسیاری از غارهای کشور در مناطق کارستی و بوسیله جریانهای آب زیرزمینی تشکیل شده اند و به طور مستقیم با منابع آب ارتباط دارند.

مدادی تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور از لحاظ منابع آبی وبه ویژه سفره های زیرزمینی، توجه به غارها وحفظ و حراست از آن ها ضروری است.

به گفته دبیرکارگروه غارشناسی کشور، کارست ها به عنوان گنجینه های مطمئن منابع آب یاد می شود وگسترش قابل توجه مناطق کارستی در کشور به ویژه در زاگرس و البرز ضرورت برنامه ریزی برای حفاظت بیشتر از آن ها را دوچندان می کند.

مدادی، ایجاد فروچاله ها، گردشگری بی ضابطه وآلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی وصنعتی از تهدیدات عمده مناطق کارستی عنوان کرد و گفت: در اغلب کشورها برای حفاظت منابع آب کارستی در برابر آن ها تمهیدات وضوابطی اعمال می شود.

نقش خفاش ها در پیشگیری از بیابان زایی

وی در ادامه به نقش خفاش ها که از زیستمندان مهم غارها است، اشاره کرد و گفت: نقش خفاش ها در پیشگیری از بیابان‌زایی از طریق مشارکت موثر در گرده افشانی و انتشار دانه گیاهان به ویژه گیاهان بیابانی به اثبات رسیده است.

مدادی ادامه داد :خفاش های کشور با بیش از ۵۰ گونه جمعیت قابل توجهی را دارا هستندکه اکثر قریب به اتفاق آنها از گروه خفاش ها حشره خوار هستند. این گروه از خفاش ها با تعدیل جمعیت حشرات نقش مهمی در دفع آفات گیاهی دارند.

دبیرکارگروه غارشناسی کشور تصریح کرد: نامگذاری دوم مهر توسط گرو ه های متخصص و فعال مردمی به نام روز غار پاک زمینه مناسبی را برای فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی است که با اقدامات گسترده ای در سالهای گذشته در این روز در ارتباط با معرفی غارها وضرورت حفاظت از آن ها انجام گرفت.

رونمایی از تابلوی حفاظتی رود افشان همزمان با روز غار پاک

مدادی از برگزاری برنامه های متعدد در سطح استان ها در روز غار پاک خبر داد و گفت: همزمان با دوم مهرماه روز غارپاک با همکاری انجمن غارشناسی وبا همکاری سازمان میراث فرهنگی، فرمانداری دماوند، فدراسیون کوهنوردی و دبیرخانه کارگروه غارشناسی از تابلوی حفاظتی غار رود افشان رونمایی و از کاشف این غار تجلیل خواهد شد.

غار رود افشان از معدود غارهای ثبت شده کشور به عنوان اثر طبیعی ملی در استان تهران است که از نظر زمین‌شناسی در سنگ آهک‌های دوره کرتاسه ودر اثر پدیده کارستی شدن بوجود آمده است. اهمیت این غار علاوه بر دارا بودن ساخت های زیبا از غارنهشته ها، به دلیل زیست جمعیت خفاش در آن است.