تصویربرداری «عقیق» از مرز ۶۰ درصد گذشت/ لوگوی سریال رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری سریال محرمی «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی همچنان در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد و در حال حاضر بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی به همراه هنروران مقابل دوربین بهنام کریمی حضور دارند.

همزمان مراحل تدوین این پروژه توسط امیر شیبان خاقانی و صداگذاری آن توسط امین شریفی و بابک شکیبا در حال انجام است.

همچنین در حالی که بیش از ۶۰ درصد از پروژه مقابل دوربین رفته است لوگو سریال «عقیق» با طراحی «خانه طراحان انقلاب اسلامی» رونمایی شد.

سریال «عقیق» عاشقانه ای است در دل تاریخ که سعید نعمت الله آن را در ۱۰ قسمت برای پخش در ماه محرم به نگارش در آورده است. بعد از «پشت بام تهران» و «زیر پای مادر»، «عقیق» سومین همکاری مشترک او با بهرنگ توفیقی به حساب می آید.

در خلاصه داستان سریال تاریخی «عقیق» آمده است: به عَجز مهمونم می کنی؟ به تسلیم ؟ این چه رضاییه که باید از ظهر عاشورا و وَقف عقیق و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریه، این رضاییه که تو می خوای...

بازیگران این سریال عبارتند از شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نسیم ادبی، بهزاد فراهانی، داریوش سلیمی، ندا عقیقی، کریم امینی، جمال فوادیان، فردین شاه حسینی، مجید رحمتی با حضور هدایت هاشمی و با هنرمندی نادر فلاح.

سایر عوامل سریال «عقیق» عبارتند از نویسنده: سعید نعمت الله، مشاور تاریخی: سیروس سعدوندیان، مدیر هنری صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، دستیار کارگردان: مجید مافی، دستیار تهیه کننده: سید سجاد طباطبایی، برنامه ریز: فرشاد ارج، مدیر تولید: فرشید رئوفی، مدیر تصویربرداری: بهنام کریمی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح صحنه: عباس حاج درویش، طراح لباس: سمیرا شجاعی، طراح گریم: کامران خلج، طراح بدلکاری: علیرضا فتحی، جلوه های میدانی: حمید رسولیان، مدیر تدارکات: مهدی آقامحمدی، منشی صحنه: مهین شهبازی، عکاس: محمد دارایی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: ملیکا مومنی راد، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.