آهنگسازی «عقیق» را آغاز کردم/ مذاکره با چند پروژه سینمایی

کارن همایونفر آهنگساز آثار سینمایی و تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول ضبط موسیقی سریال «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی هستم که البته به تازگی شروع به کار در این سریال کرده ام.

وی افزود: این سریال ۱۰ قسمتی قرار است در ماه محرم پخش شود. این را هم باید بگویم که این سریال برهه ای از تاریخ ایران را به تصویر می کشد که ماه محرم در آن نقش زیادی را ایفا می کند و حضور جدی دارد.

همایونفر درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: با چند پروژه سینمایی هم برای آهنگسازی رایزنی کرده ایم اما همه این ها منوط به این است که ساخت موسیقی این سریال را به پایان برسانم.

سریال «عقیق» به کارگردانی بهرنگ توفیقی در شهرک سینمایی غزالی ضبط شده است.

این مجموعه یک عاشقانه تاریخی است و در خلاصه آن آمده به عَجز مهمونم می کنی؟ به تسلیم؟ این چه رضاییِ که باید از ظهر عاشورا و وَقف عقیق و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریِ، این رضاییِ که تو می خوای… .

بازیگران این سریال عبارتند از شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نسیم ادبی، بهزاد فراهانی، داریوش سلیمی، ندا عقیقی، کریم امینی، جمال فوادیان، فردین شاه حسینی، مجید رحمتی، هدایت هاشمی و نادر فلاح.

سایر عوامل سریال «عقیق» عبارتند از نویسنده: سعید نعمت الله، مشاور تاریخی: سیروس سعدوندیان، مدیر هنری صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، دستیار کارگردان: مجید مافی، دستیار تهیه کننده: سید سجاد طباطبایی، برنامه ریز: فرشاد ارج، مدیر تولید: فرشید رئوفی، مدیر تصویربرداری: بهنام کریمی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح صحنه: عباس حاج درویش، طراح لباس: سمیرا شجاعی، طراح گریم: کامران خلج، طراح بدلکاری: علیرضا فتحی، جلوه های میدانی: حمید رسولیان، مدیر تدارکات: مهدی آقامحمدی، منشی صحنه: مهین شهبازی، عکاس: محمد دارایی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: ملیکا مومنی راد، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.