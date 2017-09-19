به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله علیخانی تهیه‌کننده «خالتور» با اشاره به زمان دقیق اکران این فیلم گفت: منطبق با قرارداد ثبت شده در شورای صنفی نمایش «خالتور» از نوزدهم مهرماه و بعد از پشت سر گذاشتن ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) در گروه سینمایی قدس اکران خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های تبلیغی ویژه‌ای را برای معرفی فیلم به مخاطبان داریم و سعی می‌کنیم تسهیلاتی را فراهم کنیم که خانواده‌ها بتوانند در شرایط خوبی فیلم را ببینند.

علیخانی با تأکید بر لزوم تنوع اکران در نیمه دوم سال توضیح داد: باید شرایطی فراهم شود که در نیمه دوم هم مانند نیمه اول آثاری در گونه های مختلف از ملودرام تا کمدی و حتی آثاری با درونمایه نقد اجتماعی روی پرده بروند که بتوانیم مخاطب را تا انتهای سال در سینماها داشته باشیم و از این رهگذر همه تولیدکنندگان به سود برسند.

«خالتور» را آرش معیریان به تهیه‌کنندگی عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش، کارگردانی کرده است و محمدرضا شریفی‌نیا، پوریا پورسرخ، سحر قریشی، مهران غفوریان، مریم امیرجلالی و علی صادقی از جمله بازیگران فیلم هستند. اصغر سمسارزاده بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، امیرحسین صدیق، محمدرضا هدایتی و رسول نجفیان از دیگر بازیگران «خالتور» هستند.

این فیلم روایتی است از زندگی سه جوان موزیسین که سعی زیادی دارند اسیر موسیقی بازاری نشوند و به اجرای قطعات موجه بپردازند اما کم اقبالی مخاطبان موجب می‌شود به سراغ نوعی از موسیقی بروند که علیرغم جدی گرفته نشدن از سوی کارشناسان، مخاطبان فراوانی دارد.