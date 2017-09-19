منصوریان آدم فروش و دروغگو نیست/ از خرید بازیکن عراقی بی اطلاعم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه که به جای علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی استقلال و ذوب آهن شرکت کرده بود، گفت: ابتدا باید بگویم علیرضا منصوریان بابت همزمانی تمرین و غیبتش در نشست عذرخواهی کرد. می دانیم بازی سختی با ذوب آهن داریم. ذوب آهن یک تیم هماهنگ با کادر فنی خوبی دارد. می دانیم از بازی فردا چه می خواهیم.

وی افزود: در بازی گذشته هم تیر دروازه اجازه نداد گل بزنیم و هم استرس. امیدوارم فردا همه چیز تمام شود و بازی خوبی برای تماشاگران داشته باشیم. امیدواریم فردا شرایط خوبی داشته باشیم و برنده شویم.

مربی استقلال درباره بازگشت مجتبی جباری به تمرین و نبود رحمتی گفت: من اینجا هستم که درباره مسائل فنی صحبت کنم. درباره موارد غیرفنی حرف نمی زنم. جباری و رحمتی بازیکنان تیم ما هستند. امیدوارم این همدلی و یکدستی باقی بماند و به آنچه لیاقتش را داریم، برسیم.

خرمگاه درباره اینکه تیم استقلال دچار اختلاف شده و همدلی ندارد، گفت: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که خدا را شکر می کنم این موضوع، همدلی را از دست ندادند. ما همه یک تیم هستیم و همدلی ما بزرگترین موهبتی است که داریم . اگر در پارس جنوبی توپهایمان به گل می رفت شرایط فرق می کرد. در نیمه دوم بازی دست ما بود و این به ما امیدواری زیادی داد برای این بازی عملکرد خوبی داشته باشیم.

مربی استقلال درباره تقابل قلعه نویی و منصوریان دو مربی استقلالی، گفت: ما یک خانواده هستیم. هر دو کادر تلاش می کنند برنده باشند ولی بیرون از زمین یک خانواده هستیم که باید آنرا حفظ کنیم. در داخل زمین هر دو تیم نیاز به پیروزی دارند. هم قلعه نویی و هم منصوریان تلاش می کنند پیروز باشند.

وی درباره بالا بودن میزان مصدومان استقلال و اینکه آیا این مصدومیت ها به خاطر نوع تمرینات است یا زمین تمرین، تاکید کرد: شما درست می گویید. ۷۰ درصد مصدومیت بازیکنان دوقلوی پا است که این به زمین تمرین بر می گردد. ما الان در زمین شماره دو آزادی تمرین می کنیم که مشکلی پیش نیاید. برای بازی با ذوب آهن مجید حسینی را در اختیار داریم. فکر نمی کنم داریوش شجاعیان و امید ابراهیمی به این بازی برسند ولی در مسابقات بعدی کنار تیم خواهند بود.

خرمگاه با بیان اینکه ذوب آهن یک تیم خوب و قابل احترام است، خاطرنشان کرد: اگر توپهایمان در بازی قبل گل می شد الان این شرایط را نداشتیم. این بازی برای ما برعکس بازی قبل رقم می خورد. آنچه که از بازیکنان دیدیم، آنها مصمم هستند تا بازی خوبی را برابر ذوب آهن انجام بدهند.

مربی استقلال در پاسخ به این سئوال که کادر فنی برای حل مشکل گلزنی این تیم چه راهکاری دارد؟ تصریح کرد : اولین کار این است که باید مشکل تیر دروازه حریف را برطرف کنیم! در این چند بازی گذشته ۵ بار به تیرک دروازه حریف زده ایم. من به شانس اعتقاد ندارم ولی عامیانه اش این است که باید بدشانسی ما تمام شود تا توپهایمان به گل برود!

خرمگاه درباره تغییر مدام ترکیب استقلال گفت: وقتی شما در یک مسابقه ۴ بازیکن خود را به صورت همزمان از دست می دهید شرایط سخت می شود. اوایل فصل چهار هافبک نداشتیم و الان دو مدافع وسط ما مصدوم هستند. باید بازیکنان دیگر را جایگزین کنیم. این جابجایی ها اجباری است. می دانیم این موضوع شرایط خوبی برای ما ندارد ولی مجبوریم. از اول فصل نزدیک به ۹ بازیکن مصدوم داشته ایم. به راحتی می توانم بگویم مشکل مصدومیت ما مربوط به زمین است. ۶ بازیکن ما مشکل دوقلوی پا داشتند. پارسال هم همین مشکل بود. فقط مشکل از زمین بوده و بس. از زمانی که به زمین شماره دو آزادی آمده ایم، مشکلی نداشتیم.

وی درباره اینکه گفته شده استقلال به دنبال جذب یک مهاجم عراقی است، تصریح کرد: از این موضوع بی خبرم.

خرمگاه در ادامه خاطرنشان کرد: ما دنبال این هستیم که یک زمین پیدا کنیم تا با آرامش کامل تمرین کنیم. مکانش را نمی دانم ولی قرار است زمین خوبی بگیرند.

مربی استقلال صحبتهایش را با اشاره به اتفاقات شب گذشته در برنامه نود به پایان برد و گفت: من از ۱۸ سالگی با منصوریان زندگی کرده ام. فقط می گویم منصوریان در این مدت دروغ نگفته و دوست، بازیکن و همکارش را به خاطر جایگاهش نمی فروشد. به خاطر اتفاقات رخ داده متاسفم. امیدوارم هر اتفاقی می افتد، خیر باشد.