پرسپولیس به حمایت مسئولان نیاز دارد/ امارات هنوز پاسخ نداده است

پندار خمارلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اینکه هنوز فدراسیون فوتبال امارات پاسخ باشگاه پرسپولیس برای برگزاری دیدار برگشت این تیم مقابل الهلال عربستان در دبی را نداده است گفت: امروز هم منتظر نامه اماراتی ها بودیم اما تاکنون هیچ جوابی به درخواستمان نداده اند.

وی ادامه داد: فکر می کنم تا یکی دو روز آینده تکلیف این موضوع مشخص شود. به هر حال باید برنامه ریزی لازم را برای تعیین محل برگزاری میزبانی از الهلال عربستان داشته باشیم. اگر فدراسیون فوتبال امارات در این باره به زودی پاسخ ندهد چاره ای جز بازی در مسقط عمان نداریم.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره مشکلات مالی این تیم گفت: حقیقتش این است که مدیریت باشگاه در تلاش بوده تا چنین مسایلی به بیرون درز نکند و با آرامش، کارمان را پیش ببریم. به هر حال حقیقت این است که با توجه به بدهی های سنگینی که بابت پرونده مانوئل ژوزه و دستیارانش باید پرداخت می کردیم تحت فشار قرار گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هم مشکلات مالی زیادی داریم که باید صرف هزینه های جاری باشگاه کنیم. پرسپولیس در شرایط خوبی قرار دارد و می توانیم برای فوتبال باشگاهی کشورمان افتخار آفرینی کنیم. اما نیاز به حمایت داریم تا با کمترین دغدغه به مصاف تیم های قدرتمند و ثروتمند آسیایی برویم.