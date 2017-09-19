مردم حافظ اقتدار نظام هستند/ تاکید بر رسیدگی دولت به مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا «فائق رستمی» نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در سومین اجلاسیه دوره پنجم ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله حسین(ع)، یاد حضرت امام(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را گرامی داشت.

وی اقتدار امروز ایران اسلامی را ثمره خون شهدا و نقش برجسته رهبر معظم انقلاب در هدایت نظام اسلامی دانست و تاکید کرد: مردم از تمام سنین و تمام قومیت ها آن روز که علیه ایران تجاوز شد پا به عرصه گذاشتند و امروز هم با تمام وجود به پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حافظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دوستدار مسئولان و انقلاب هستند.

ماموستا رستمی ادامه داد: مسئولان بدانند هر چه به رفع مشکلات مردم به ویژه مشکلات مررم محروم در مناطق مرزی اهتمام کنند، عشق و علاقه آنان به نظام افزون خواهد شد.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان در ادامه به برخی مشکلات این استان از جمله معضل بیکاری و نابسامانی راه های مواصلاتی استان کردستان اشاره کرد و خواستار رسیدگی بیشتر دولت به مناطق نوار مرزی با بهره گیری از ظرفیت هایی همچون گردشگری و معادن سرشار استان کردستان شد.