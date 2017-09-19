فرمانده نیروی انتظامی با سرلشگر «موسوی» دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی و تعدادی از فرماندهان ارشد و معاونین این نیرو با امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش دیدار کردند.

در این دیدار، سرلشکر موسوی با اشاره به بازدید اخیر فرماندهی معظم کل قوا از دانشگاه امین نیروی انتظامی و بیانات مهم معظم له درباره فعالیت ها و عملکرد این نیروی مقتدر و خدمتگذار اظهار کرد: در دیدار امروز با سردار اشتری برخی از محورها و تدابیر مطرح شده در بیانات مقام معظم رهبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: بخش دوم گفتگوها مربوط به ماموریت های نیروی انتظامی بود که با همه بخش ها و نهادهای کشور ارتباط دارد. ارتش هم به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نیروهای مسلح و هم ما به عنوان یک شهروند ایرانی وظیفه داریم از نیروی انتظامی پشتیبانی و حمایت کنیم تا اقتدار این نیرو روز به روز بیشتر و قوی تر شود و الحمدلله در سال های اخیر نیروی انتظامی عملکرد خوبی داشته و روز به روز بهتر شده است.

سرلشکر موسوی همچنین تصریح کرد: زمینه های بسیاری نیز برای همکاری های مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی در بخش های آموزشی و عملیاتی وجود دارد و آن هم افزایی مورد نظر مقام معظم رهبری می تواند در این همکاری های مشترک تحقق پیدا کند.

وی اضافه کرد: البته شاید در ظاهر امر بین ماموریت های ارتش و ناجا فاصله زیادی دیده شود چراکه ماموریت های ما بیشتر نظامی و ماموریت های ناجا بیشتر انتظامی است اما در حوزه هایی از جمله آموزش برای نیروی های مرزبانی، حوزه های هوایی و دریایی و مانند آن می توان همکاری های مشترکی انجام داد که در این زمینه ها با سردار اشتری صحبت کردیم تا ارتش و نیروی انتظامی با همفکری و کمک به یکدیگر در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی حرکت کنند.

همچنین در این دیدار سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم از آمادگی این نیرو برای ارتقای سطح همکاری های مشترک با ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد و بر هم افزایی بیشتر با ارتش و سایر نیروهای مسلح تاکید کرد.