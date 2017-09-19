ویژگی های امنیتی چک های الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رحیمی، مدیر کل معاملات ریالی بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه صدور چک الکترونیکی صیاد گفت: در طراحی این چک ها ویژگی ها و لایه های امنیتی پیش بینی شده و طرح های برجسته استفاده از تصاویر مخفی یا واتر مارک و یا اشکال حساس به نور ماوراء بنفش تعبیه شده است.

وی افزود: چک های جدید نه تنها روند صدور دسته چک را برای مردم تسهیل می کند، بلکه سبب اطمینان بخشی به مردم درباره صحت چک های صادر شده و امنیت آن می شود.

رحیمی گفت: مردم پیش از معامله می توانند شماره چک را در سامانه کنترل کنند و از صحت چک دریافتی مطمئن شوند.

وی تصریح کرد: چک های مورد استفاده در شبکه بانکی کشور در حال حاضر متکثر است و در طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلفی توسط مشتریان بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد که طرح صیاد با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی چک ها طراحی و اجرا شده است.

به گفته رحیمی، در این پروزه به دنبال هویت بخشی به چک به عنوان یک اوراق بهادار همچون اسکناس هستیم و علاوه بر یکسان سازی طرح ظاهری چک ها، به برگه های چک صیاد ویژگی های امنیتی نیز افزوده شده است.