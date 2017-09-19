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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۰۱

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی خبر داد؛

ویژگی های امنیتی چک های الکترونیکی

ویژگی های امنیتی چک های الکترونیکی

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با اشاره به یژگی های امنیتی چک های الکترونیکی گفت: طرح های برجسته و استفاده از تصاویر مخفی و واترمارک و یا اشکال حساس به نور از ویژگی چک های جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رحیمی، مدیر کل معاملات ریالی بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه صدور چک الکترونیکی صیاد گفت: در طراحی این چک ها ویژگی ها و لایه های امنیتی پیش بینی شده و طرح های برجسته استفاده از تصاویر مخفی یا واتر مارک و یا اشکال حساس به نور ماوراء بنفش تعبیه شده است. 

وی افزود: چک های جدید نه تنها روند صدور دسته چک را برای مردم تسهیل می کند، بلکه سبب اطمینان بخشی به مردم درباره صحت چک های صادر شده و امنیت آن می شود.

رحیمی گفت: مردم پیش از معامله می توانند شماره چک را در سامانه کنترل کنند و از صحت چک دریافتی مطمئن شوند.

وی تصریح کرد:  چک های مورد استفاده در شبکه بانکی کشور در حال حاضر متکثر است و در طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلفی توسط مشتریان بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد که طرح صیاد با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی چک ها طراحی و اجرا شده است. 

به گفته رحیمی، در این پروزه به دنبال هویت بخشی به چک به عنوان یک اوراق بهادار همچون اسکناس هستیم و علاوه بر یکسان سازی طرح ظاهری چک ها، به برگه های چک صیاد ویژگی های امنیتی نیز افزوده شده است.

کد مطلب 4092068

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