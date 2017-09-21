شهردار جدید اهواز آغاز به کار کرد/ کلید شهر به کتانباف رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعضای شورای شهر اهواز با رأی کامل خود، منصور کتانباف را به عنوان شهردار جدید اهواز انتخاب و حکم وی از سوی وزیر کشور صادر شد، عصر امروز با برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر و فرامند هاشمی زاده معاون عمرانی استانداری خوزستان، وی رسماً کار خود را به عنوان شهردار اهواز آغاز کرد.

رئیس شورای شهر اهواز در این نشست خدا را شاکریم که تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای شورای شهر پنجم اهواز در جهت انتخاب شهردار اهواز به انتخاب گزینه‌ای اصلح و با وحدت رویه انجامید و این وحدت اتفاقی بی‌سابقه، دستاوردی مهم برای شورای اسلامی دوره پنجم است.

محمدجعفر فلسفی افزود: هر چند در واقع باید با تشریفات خاصی در وزارت کشور این حکم ابلاغ می‌شد، ولی با رایزنی با وزارت کشور تقاضا کردیم که به دلیل مشکلات متعدد اهواز از قبیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات مالی و مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف شهری، ابلاغ حکم شهردار اهواز فارغ از تشریفات معمول انجام شود تا زمان را بیش از این از دست ندهیم و از استانداری خوزستان به جهت پیگیری انجام شده در این مسیر تقدیر می‌کنیم.

‎فلسفی بر لزوم سرعت عمل در شروع کارهای شهری تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود تا در آستانه سال جدید تحصیلی، مردم تفاوت مثبت را در اهواز شاهد باشند.

‎رئیس شورای اسلامی شهر اهواز عنوان کرد: برای انجام کارهای بزرگ پس از طرح مناسب، یک مجری قوی باید پایه‌ کار باشد و ناظر نیز طبعاً نظارت را به عهده خواهد داشت. اکنون اگر مجری یعنی شهرداری قوی و سالم باشد، ناظر یعنی شورای شهر به سایر امورات خود اعم از جلب حمایت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد و این امر، مسیر پیشرفت اهواز را تسریع می‌کند و این‌ها در سایه تعامل سازنده شورای شهر و شهرداری ایجاد می‌شود.

‎وی در تبیین اهمیت هم‌افزایی بین شورا و شهرداری اهواز گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اهواز برای سایر شهرهای کشور الگو شود. خیلی از عناصر می‌تواند این وحدت را از بین ببرد، باید مراقب باشیم که هیچ‌چیز این وحدت را خدشه‌دار نکند. هرچند هماهنگی سلایق مختلف دشوار است اما اگر نیتمان خدمت باشد با صبر و تحمل با هم متحد خواهیم بود.

‎فلسفی به همگرایی به وجود آمده در سطح مسئولین ارشد استان برای پیشرفت خوزستان اشاره کرد و گفت: فضای مناسبی برای خدمت به مردم به وجود آمده و باید از این فرصت استفاده کرد و با تلاش برای انجام اصلاحات و تغییرات مثبت سیستم را به جلو برد.

‎وی در پایان اظهار کرد: کمتر سخن بگوییم و بیشتر عمل کنیم زیرا که مشکلات بسیار و توقعات نیز بالاست و ما آماده هرگونه همکاری با شهردار اهواز در راستای خدمت به مردم هستیم.