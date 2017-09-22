به گزارش خبرنگار مهر، آئین شیرخوارگان حسینی همزمان با اولین جمعه ماه محرم، هر ساله در جای جای ایران اسلامی برگزار می شود تا با حضور مادران و کودکان خردسالشان، نوزادان و کودکان واقعه عاشورا یادآوری شوند و در حقیقت هدف از برگزاری اینم مراسم، ترویج و بزرگداشت شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی است.

در این مراسم مادران عاشورایی و دوستدار سیدالشهدا(ع) نوزادان و کودکان خود را با لباس و سربند مزین به نام حضرت علی اصغر (ع) بر روی دست گرفته و با شیرخوارگان عاشورایی اظهار هم نوایی کردند و اشک ریختند.

یاد مظلومیت علی‌اصغر طفل شش‌ ماهه امام حسین‌(ع) که در کربلا به شهادت رسید، در نوای لالایی مادرانی که کودکان خود را به این مراسم آورده بودند زنده شد و مظلومیت حق جویان دشت کربلا بار دیگر تجلی یافت.

همچنین در این آئین مداحان در بیان مظلومیت طفل شش‌ماهه سیدالشهدا (ع) به نوحه و سخنرانی پرداختند و مادران نیز در ماتم حضرت علی‌اصغر (ع) به سوگواری و مناجات پرداختند.

گفتنی است عزاداری و بزرگداشت کودکان واقعه عاشورا و ایجاد گهواره و لالایی خواندن برای کودکان توسط مادران از مراسمات مذهبی کهن در ایران بوده‌ است. مجمع جهانی همایش شیرخوارگان حسینی طی دهه اخیر تشکیل شد و این آئین هم اکنون در هفت کشور اسلامی در دهه اول ماه محرم برگزار می شود.