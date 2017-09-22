نادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار پنجشنبه شب دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان در هفته هفتم لیگ برتر که با تساوی دو بر دو به پایان رسید، گفت: بازی بسیار سختی برای هر دو تیم بود. شرایط هر دو تیم به گونه ای بود که نیاز به برد داشتند. سپاهان پرسینگ شدید از خط دفاع پرسپولیس را در دستور کار قرار داده بود و پرسپولیس هم طبق برنامه همیشگی اش بازی رو به جلو و استفاده از تمام فضای زمین را در دستور کار قرار داده بود تا برای مهاجمانش ایجاد موقعیت کند.

مربی پیشین دروازه بان ها پرسپولیس درباره اشتباهات فردی علیرضا بیرانوند در جریان بازی با سپاهان که منجر به تساوی دو بر دو سرخپوشان در اصفهان شد، تصریح کرد: من فکر می کنم بزرگترین مشکلی که بیرانوند را تهدید می کند، بی رقیب بودنش در پرسپولیس است. او از فیکس بودن خیالش راحت است و به همین خاطر انگیزه لازم را از دست داده است. بیرانوند در بازی روز گذشته دو اشتباه داشت که برای هر دروازه بانی پیش می آید اما از او که سابقه بازی های بین المللی دارد انتظار بیشتری می رفت. اگر همین روند ادامه داشته باشد بعید نیست پیراهن تیم ملی را در ترکیب اصلی هم از دست بدهد.

باقری در ادامه افزود: برانکو نشان داده مربی عاقلی است و شاید لازم باشد در بازی های داخلی به بیرانوند شوک مثبت بدهد تا حواس این دروزه بان به درجه و اعتباری که پیدا کرده بیشتر جمع شود. او دروازه بان آینده داری است و واقعا حیف است که بخواهیم به راحتی از کنار نامش بگذریم.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار حساس این تیم مقابل الهلال عربستان اظهار داشت: یکی از سخت‌ترین بازی های پرسپولیس است. سابقه الهلال نشان می دهد که این تیم همیشه مدعی قهرمانی بوده است. ولی فکر می کنم پرسپولیس خواهد توانست از سد الهلال بگذرد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد.

نادر باقری تاکید کرد: شاید بزرگترین امتیازی که پرسپولیس دارد حس همدلی و اتحاد بین بازیکنانش است وگرنه تردیدی نیست که الهلال از لحاظ بازیکن و امکانات باشگاهی به مراتب بهتر از باشگاه پرسپولیس است. من فکر می‌کنم تلاش مدیران باشگاه پرسپولیس برای ایجاد آرامش در تیم نیز بسیار مهم است.آنها توانسته اند شرایط خوبی را برای بازیکنان و کادر فنی تیم ایجاد کنند.