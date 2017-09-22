اظهارات جدید معاون سیما درباره مهدی کرمپور و «هفت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، میرباقری معاون سیما در حاشیه بازدید از پروژه های شهرک تلویزیونی، سینمایی به سخنان خود در جمع خبرنگاران اشاره و تاکید کرد: «هفت» برنامه ای پربیننده و نقد سینمای ایران است. طی سال ها این برنامه با واکنش های متعدد روبه رو بوده و در سری جدید «هفت» تلاش می کنیم با برنامه ریزی دقیق، کاری ماندگار و بدون حاشیه تولید نماییم.

وی بیان کرد: بدیهی است، برای رسیدن به برنامه مطلوب در مورد سینما ابتدا باید بر اساس نسبت تلویزیون و سینما راهبرد عملی تدوین کرد. سپس اقدامات لازم انجام و کار میان شبکه های مختلف تقسیم خواهد شد. به این ترتیب هر یک از شبکه ها این فرصت را خواهند داشت تا در مورد سینما براساس هدف شبکه، برنامه ای داشته باشند.

میرباقری محوری ترین شبکه برای تولید برنامه ای با موضوع سینما را شبکه سه نام برد و توضیح داد: مسلما محوری ترین برنامه تلویزیونی در مورد سینما، برنامه «هفت» خواهد بود که در شبکه سه سیما تولید می شود. در گفت و گویم با خبرنگاران تاکید کردم تا زمانی که راهبرد ما در مورد برنامه های سینمایی و مخصوصا «هفت» مشخص نشود، انتخاب مجری کاری بیهوده است و اگر شخص یا اشخاصی نامی را در رسانه ها مطرح نمایند؛ قطعا این فرد شانس خود را برای اجرا از دست می دهد.

معاون سیما یادآور شد: در همان گفتگو تاکید کردم برای تولید یک کار تیمی ابتدا باید تیم، راهبردها و عملکرد خود را مشخص نماید و پس از آن فردی مناسب برای اجرای این راهبردها انتخاب شود. چگونه می توان اول فردی را برای اجرا انتخاب کرد و سپس بر اساس نوع اجرا و روش او راهبردهای برنامه را تدوین کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس آنچه گفته شد به مدیران شبکه ها تاکید شد، تا زمانی که سهم هر شبکه و راهبرد هر برنامه تدوین نشده، در مورد حاشیه هایی همچون مجری صحبت نشود. همچنین مقرر شد در صورتی که نامی به عنوان مجری اعلام گردد، به منظور جریمه آن نام از فهرست اجرا خط زده شود.

میرباقری در ادامه دلیل اصلی جریمه فرد یا افراد خاطی را آموزش کار تیمی عنوان کرد و اضافه کرد: متاسفانه در جلسه قبل، انتشار مخدوش توضیحات من اجحاف نسبت به مهدی کرم پور بود. در گفتگوی قبل همین توضیحات را مطرح کردم و زمانی که خبرنگاری به گفته برخی از مسئولان شبکه برای انتخاب کرم پور به عنوان مجری این برنامه اشاره کرد، در پاسخ آن خبرنگار گفتم به دلیل تخلف برخی از مسئولان شبکه در اعلام نام مجری قبل از نهایی شدن، این نام حذف شد.

وی ادامه داد: متاسفانه در این خبر آمده که من نام کرم پور را از آن جهت خط خورده می دانم که او کار تیمی بلد نیست و این موضوع اصلا صحت ندارد و ایشان از همکاران ما هستند.

معاون سیما در پایان از رسانه ها خواست در تشریح اخبار و رویدادها جانب انصاف و امانت را رعایت کرده و تلاش کنند به سبب اخبار آنها فرد یا افرادی دچار خسارات مادی و معنوی نشوند.