اقتدار امروز صنعت دفاعی ‌کشور مرهون تجارب ۸ سال دفاع مقدس است

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛۳۱ شهریورماه ۵۹ هرچند سرآغازتهاجم وحشیانه ونیابتی رژیم بعثی صدام برای نابودی انقلاب ونظام اسلامی قرارگرفت، امادرتاریخ کشورمان به نقطه شکوفایی ودرخشندگی عزم و اراده ملی و همه جانبه ملت ایران برای مقاومت وپایداری برابرنقشه شیطانی نظام سلطه واستکبارجهانی تبدیل شد.

دفاع مقدس، گنجینه ارزشمندی از پایمردی‌ها و جانفشانی‌های سلحشورانی است که عاشقانه دل به آرمان های والا و انقلابی پیر و مرادشان سپردند و با سلاح ایمان و بصیرت رویای شکست ناپذیری قدرت‌های بزرگ و ایادی منطقه‌ای آنان را برای همیشه باطل کردند.

دفاع مقدس، تبلور وحدت، مقاومت و اراده ملت مومن و انقلابی ایران در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی است‌ و همان‌ طور که مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا فرموند "جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمی‌شدند، در بین ملت بروز نمی‌کردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد.

دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزّت و شرف این مرز و بوم، به مثابه یکی از حساس‌ترین و بارزترین برهه‌های حیات راستین این ملت، همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان، بر تارکِ تاریخ حماسه، ‌ ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد و در تاریخ افتخارآفرینی مبارزات حق‌طلبانه ملت غیور و ولایتمدار ایران اسلامی فروزان خواهد ماند. مقاومتی که شکل گرفته و برخاسته از روح وحدت و ایمان و هدایت‌های رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) بود که باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت جهان‌گیر شد.

عینیت تفکر و روحیه بسیجی و خودباوری و ابتکار عمل درپشتیبانی همه جانبه از جبهه و جنگ با تکیه بر دانش و اراده ملی در راستای تشکیل صنعت بومی دفاعی و ارتقای ظرفیت‌های دفاعی کشور از رهگذر طراحی و تولید سامانه‌ها و تجهیزات دفاع محور در حوزه‌های مختلف جنگ زمینی، هوایی، صنایع الکترونیک، دریایی، هوافضا و موشکی و عبور سرافرازانه صنعت دفاعی کشور از حصار تحریم‌های ظالمانه و نیل به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار در تقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در کنار نشر گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و شهادت در عمق جغرافیای منطقه از جمله پیامدهای الهام‌بخش و برجسته دفاع مقدس فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و عاشورا قلمداد می‌شود.

تقارن هفته دفاع مقدس امسال با ایام سوگواری سید و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش تداعی بخش یاد و خاطره جانفشانی و ازخودگذشتگی های بزرگ مردان و زنانی است که به حق با تأسی از امام و مولای خویش جان گرانمایه خود را در طبق اخلاص نهاده و صحنه هایی عاشورایی را در عرصه های مختلف دفاعی خلق نمودند. به گواه تاریخ نماد بصیرت و وفاداری حضرت ابالفضل العباس (ع)، صبر و متانت زینبی (ع)، خلق و خوی و شهامت حضرت علی اکبری (ع) و عزت و صلابت حسینی (ع) در آن دوران طلایی و شکوهمند متبلور و به اوجرسید و به جا پیر و مرادمان فرمود که جوانان و ایثارگران ما فقط با یاران سیدالشهدا (ع) قابل قیاس خواهند بود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیر فرزانه و ملازم دلدادگان شهیدش در بهشت برین و همچنین رشادت های طلایه داران حفظ آزادی، شرف و عزت این مرز و بوم و ارج نهادن بر تلاش های متخصصان متعهد صنعت دفاعی که در عین گمنامی و اخلاص حماسه های بزرگی را در هشت سال دفاع مقدس رقم زدند و با تقدیم بیش از هزار رزمنده لاله گلگون و سه وزیر شهید گرانقدر به شجره طیبه انقلاب اسلامی است نام خویش را دفتر زرین این شکوه ثبت کردند؛ افتخار دارد تحت زعامت داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله) همچون دوران دفاع مقدس تمامی همت و مساعی خود را جهت ارتقاء و افزایش قدرت و توان دفاعی و به کارگیری دانش روز وشکستن سد تمامی تحریم های ظالمانه با دستان با کفایت جوانان غیور میهن اسلامی به کارگیرد و با تیزبینی و دقت نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان قسم خورده انقلاب را رصد و آنان را خنثی کند.