نبی فتحی، نماینده فدراسیون کاراته در استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان jks در مشهد مقدس در دو رشته کاتا و کومیته با حضور ۱۴ استان و بیش از ۵۰۰ شرکت کننده برگزار شد.

وی بیان کرد: تیم بانوان هیئت کاراته شهرستان هرسین در رقابت‌های مذکور با ۲۶ نفر شرکت کننده موفق به کسب ۵۲ مدال رنگارنگ شد.

فتحی افزود: بانوان کاراته‌کای هرسینی در رقابتهای قهرمانی کشور، به ۲۷مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز دست یافتند.

وی بیان کرد: از استان کرمانشاه شکوفه شیرزادی به عنوان سرپرست، زینب کاظمی به عنوان مربی و حبیبه دارابی مسئول سبک شوتوکان jks استان نیز به عنوان داور در این رقابت‌ها حضور یافتند.

فتحی خراسان رضوی، هرمزگان، فارس و کرمانشاه را تیم‌های اول تا چهارم در این دور از رقابت‌ها بیان و اظهار کرد: در این مسابقات ۱۶ شرکت کننده از شهرستان کرمانشاه حضور داشتند که موفق به کسب عناوین قهرمانی مختلف شدند.

وی گلاویژ محمدی، سمیه حسن زاده و فرشته حیدری را داوران و مربیان کرمانشاهی حاضر در این رقابت‌ها عنوان کرد و گفت: شهرستان هرسین در رشته کاراته از حضور مربیان، داوران و دست اندرکاران مطرحی برخوردار است که در سطح استان و کشور شناخته شده‌اند و طی دو دهه گذشته خدمات بسیار ارزنده‌ای به کاراته مبذول داشتند.

فتحی گفت: حضور مسئولین، مربیان و داوران شهرستان هرسین در کنار مسئولان هیئت کاراته استان و شرکت در مسابقات بین المللی و تورنمنت‌های خارجی بیانگر ارزشمند بودن کاراته برای این شهر است.

فتحی ابراز امیدواری کرد؛ پس از افتتاح خانه کاراته استان کرمانشاه، مسئولین ورزش و کاراته استان نظر مساعدی نسبت به کاراته هرسین جهت تخصیص بودجه وامکانات کافی داشته باشند، ضمن اینکه ریاست هیئت کاراته استان ناصر محمد صالحی همیشه به صورت ویژه کاراته هرسین را مدنظر داشتند.