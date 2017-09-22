امنیت هواداران ما در آبادان باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی جمعه شب پس از پیروزی خارج از خانه تیمش در برابر نفت آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: این پیروزی را به مجموعه فولاد و به خصوص کارگرانی که در گرما و سرما تلاش می کنند تا چرخ صنعت در این استان راه بیفتد، تقدیم می کنم.

وی در پاسخ به اینکه چرا وقتی محل نشستن هواداران فولاد در بین دو نیمه در حال عوض شدن بود، شما اجازه آغاز بازی را ندادید، اظهار کرد: این سئوال، جبهه گیری است و من قصد ندارم به آن پاسخ دهم.

پورموسوی بیان کرد: امنیت هواداران ما در ورزشگاه تختی آبادان باید تامین می شد و قبل بازی هم قرار بود ۱۰ درصد ورزشگاه در اختیار تیم ما باشد ولی اینگونه نشد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان با اشاره به اینکه ارزش مردم آبادان بیشتر از فوتبال است، بیان کرد: در فصل گذشته هم برای هواداران ما اتفاقاتی رخ داد و درگیری هایی ایجاد شد به همین دلیل انتظار می رود، مسئولان برای خاتمه دادن به این حوادث، تدبیری اتخاذ کنند.

پور موسوی در خصوص بازی نیز گفت: این بازی دو بخش داشت. ما قبل از زدن تک گل خود در دقیقه ۲۴ خیلی تلاش کردیم و بعد از آن و به منظور مهار حملات صنعت نفت عقب کشیدیم تا در نهایت این بازی را به سود خود خاتمه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه جمعه تیم های صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را فولاد با یک گل به سود خود خاتمه داد.