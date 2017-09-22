مهران شهسوار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی خانگی ملوان بندرگز مقابل ایفاسرام اردکان، اظهار کرد: بازی خیلی سخت و خوبی بود، ایفاسرام اردکان از مربی بادانشی بهره می‌برد و این تیم فوتبال ساحلی را به خوبی بازی می‌کند.

وی افزود: فیلم‌های بازی تیم ایفاسرام اردکان را آنالیز کرده بودیم و روی نقاط ضعف آنها کار کردیم اما ناهماهنگی‌های داخل زمین باعث شد نتوانیم در اوایل بازی به این تیم ضربه بزنیم.

شهسوار تصریح کرد: البته در وقت اول چهار ضربه به تیر دروازه حریف زدیم و کم کم کنترل بازی از دست‌مان خارج شد و در پایان وقت دوم یک به پنج از حریف عقب افتادیم.

وی ادامه داد: با پایان وقت دوم تغییر تاکتیک دادیم و ضعف تیم حریف را به بازیکنان گوشزد کردیم و با بازگشتی رویایی بازی را به تساوی پنج بر پنج کشاندیم و در نهایت در ضربات پنالتی پیروز شدیم.

وی یادآور شد: اگر دقت بیشتری می‌کردیم می‌توانستیم در همان وقت سوم گل ششم را هم به ثمر برسانیم و سه امتیاز را بگیریم اما باز هم خوشحالیم که بازی باخته را با پیروزی عوض کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز با بیان اینکه در این فصل بدشانسی گریبان ما را گرفت، گفت: اگر از ابتدای فصل مصدومان زیادی نمی‌دادیم می‌توانستیم با کسب امتیاز در برخی دیدارها مدعی قهرمانی باشیم.

شهسوار با اشاره به سه دیدار سخت پیش روی تیم ملوان بندرگز، خاطرنشان کرد: در دیدار بعدی مهمان تیم شهریار ساری هستیم و سه بازیکن دو کارته داریم که امیدواریم در این دیدار اخطار نگیرند.

وی افزود: در آخرین دیدار خانگی هم میزبان تیم پارس جنوبی خواهیم بود که تقریبا قهرمانی‌اش قطعی شده و می‌خواهیم پیروز این دیدار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه تیم ملوان بندرگز در استادیوم امام رضا (ع) این شهرستان میزبان تیم ایفاسرام اردکان بود که پس از تساوی پنج بر پنج در وقت‌های قانونی و اضافه موفق شد با نتیجه سه بر یک در ضربات پنالتی به پیروزی برسد.