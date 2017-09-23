جزئیات حکم محرومیت چهار ماهه مهدی طارمی/نقش پرسپولیس و یک بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که فصل نقل و انتقالات لیگ شانزدهم در جریان بود و پرسپولیس و برانکو به دنبال تمدید قرارداد رامین رضاییان و مهدی طارمی بودند، این دو بازیکن بدون آنکه پاسخی به تماس های باشگاه بدهند راهی ترکیه شدند و در تمرینات تیم ریزه اسپور شرکت کردند.

در مورد این انتقال حرف و حدیث زیادی مطرح بود و حتی عنوان شد که بازیکن ایرانی برای تیم ترکیه ای شرط گذاشته است که اگر دوست و همبازی من را هم جذب کنید حاضر به امضا قرارداد هستم. با این حال این موضوع در حد شایعه باقی ماند اما اتفاقات بعد از آن نشان داد خیلی هم دور از واقعیت نبود.

مهدی طارمی و رامین رضاییان چند هفته ای را در تمرینات تیم ریزه اسپور شرکت کردند اما طارمی خیلی زود ترجیح داد که باید به ایران برگردد و برای پرسپولیس بازی کند. او در اقدامی غیرحرفه ای بدون آنکه با باشگاهش هماهنگ کند تمرینات را ترک کرد و به ایران برگشت.

پس از این اتفاق بود که باشگاه ترکیه ای به فدراسیون بین المللی فوتبال شکایت کرد و توانست در این پرونده مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس را محکوم کند. براساس حکمی که فیفا صادر کرده است مهاجم سرخپوشان چهار ماه از همراهی این تیم محروم خواهد بود و به اتفاق باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت مبلغ ۷۸۹۵۰۰ یورو شده است.

در حکمی که فیفا برای مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس اعلام کرده هشت بند به شرح زیر آمده است:



۱ - شکایت شاکی، باشگاه ریز اسپوره ترکیه پذیرفته شده است.

۲ - متشاکی اول، مهدی طارمی، باید در زمان ۳۰ روز پس از ابلاغ این حکم، به دلیل شکستن قرارداد، مبلغ ۷۸۹۵۰۰ یورو به شاکی پرونده باشگاه ریزه اسپور بپردازد.

۳ - متشاکی دوم، باشگاه فوتبال پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس به صورت جدی در پرداخت این قرضه به صورت مشترک مسئولیت دارد.

۴ - در صورت تعلل در پرداخت مبلغ اعلام شده در بند دو به این مبلغ یک بهره ۵ درصدی تعلق خواهد گرفت و این مساله به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهد شد تا تصمیمات لازم درباره آن اعمال شود.

۵ - باشگاه ریزه شاکی پرونده باید به سرعت شماره حسابی را به متشاکی یک و دو؛ مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس اعلام کند تا آنها وجه مورد نظر را به آن حساب واریز نمایند و و کمیته حل اختلاف فیفا باید از پرداخت این جریمه مالی مطلع شود.

۶ - محرومیت ۴ ماهه از بازی های بین المللی به متشاکی ۱ (مهدی طارمی) اعلام می‌ شود. این محرومیت شامل تمام بازی های ملی و باشگاهی است و به سرعت اعمال خواهد شد.

۷ - باشگاه پرسپولیس نیز از نقل و انتقالات در دو پنجره آتی نقل و انتقالات محروم است.

۸ - سایر موارد مطرح شده توسط شاکی مورد قبول قرار نگرفت.

در پایان رای فیفا تاکید شده است که طرفین محکوم شده در این پرونده می توانند در مورد این رای به دادگاه عالی ورزش اعتراض کنند. اتفاقی که به نظر می رسد باشگاه پرسپولیس آن را انجام خواهد داد تا کمی زمان بخرد و طارمی بتواند در دیدار رفت و برگشت برابر الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار است صبح امروز شنبه در نشستی با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این موضوع را بررسی و بهترین تصمیم را در مورد این رای اتخاذ کنند.

با این حال مهدی طارمی امروز به همراه کاروان پرسپولیس راهی امارات خواهد شد تا در صورت فراهم شدن شرایط در دیدار روز سه شنبه برابر الهلال عربستان به میدان برود.