ارتقاء سلامت جنسی کودکان می تواند از معضلات اجتماعی جلوگیری کند

دکتر محمدجعفر نعناکار فعال حوزه حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت سلامت جنسی کودکان اظهار کرد: آموزش کودکان در دنیای امروز از اهمیتی خاص برخوردار است، امروزه در جهان، تعالیم اخلاقی و فردی و اجتماعی دچار دگردیسی های متفاوت شده و وجود مکتب های مختلف زندگی و رویکرد های متفاوت دینی و علمی، همه و همه باعث شده تا آموزش ها نیز دچار تغییراتی بنیادین در خود گردند.

وی افزود: مفاهیمی چون بهداشت فردی، سلامت جسمی، سلامت جنسی، حریم شخصی، بهداشت غذایی و قضائی تنها بخشی از مسائلی است که می توان در حوزه فردی به آنها پرداخت، این مسائل در زندگی مدنی و اجتماعی امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار مهم و اصولی که باید مورد توجه جامعه شناسان، اولیا، حاکمیت و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش و حقوقدانان قرار گیرد توجه ویژه به بحث سلامت جنسی کودکان و حفظ حریم های آنهاست.

نعناکار ادامه داد: آمیختگی این بحث با مسائل فرهنگی، اجتماعی، شرعی و علمی می‌طلبد تا با حساسیت بالایی به این امر توجه شود به گونه ای که علاوه بر حفظ حیاء و عفت جامعه ایرانی، آموزش هایی به کودکان داده شود تا آنها را در مقابل تعرضات گاه و بی گاه برخی افراد حفظ کند.

همچنین افزود: در این چند سال اخیر کتب و مقالات مختلفی در حوزه آموزش مسائل سلامت جنسی در کشور تهیه، تدوین و یا ترجمه شده است اما به علت عدم تایید محتوای این گونه اسناد و عدم تطابق آموزه های مطرح شده با چارچوب اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور و عدم رعایت مسائل شرعی و اخلاق اسلامی شاهد بودیم نه تنها اینگونه کتابها راه به سوی تعالی اجتماعی و زیستی افراد اجتماعی باز نکرده بلکه بنیان های اخلاقی را نیز سست و متزلزل کرده است.

این فعال حوزه حقوق کودکان با اشاره به ترجمه کتاب لک لکی در کار نیست به نویسندگی خانم روبی هریس، گفت؛ این کتاب باعث شده تا اعتراضات شدیدی از سوی کارشناسان مسائل تربیتی و دغدغه مندان به این گونه مسائل در داخل مطرح شود، زیرا که ترجمه و نشر آن بدون تایید مراجع ذی صلاح علمی و نظارتی صورت پذیرفت و باعث شد تا زمینه ناهنجاری های تربیتی در خصوص مسائل جنسی به صورت بسیار جدی در حوزه سلامت جنسی کودکان مطرح شود.

نعناکار اظهار کرد: توجه به سن کودک و مسائل مربوط به او، جامعه زیستی، جامعه همسالان، دانش و فرهنگ بومی - منطقه‌ای و میزان دانش و سواد والدین، درهم آمیختگی فرهنگی و مانند آن، همه و همه جزء مسائلی است که در حوزه تربیت کودک و آموزش کودک و حفظ سلامت جنسی او نقش به‌سزایی را بازی می کند.

وی در اخر افزود: آن طور که به نظر می رسد می توان بحث بهداشت و سلامت جنسی کودکان را با رعایت اسناد بالادستی نظام حاکمیتی و نظام بهداشت ملی و با توجه به آموزه های ایرانی – اسلامی مورد تدقق و تامل قرار داد و ضمن آموزش مسائل مبتلابه به کودکان و والدین بستری را برای ارتقاء سلامت جنسی کودکان مهیا و از معضلات اجتماعی و ناهنجاری های مدنی جلوگیری به عمل آورد.