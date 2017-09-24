یک میلیون دلار از صادرات سالانه مرکزی به صنعت فرش اختصاص دارد

جعفر اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱.۵میلیون دلار فرش دستباف تولیدی استان مرکزی به شش کشور جهان شامل ایتالیا، آلمان، چین، ژاپن، آمریکا و هند صادر شده و این میزان صادرات فرش نسبت به سال قبل از آن با رشد مواجه بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: امسال نیز طی شش ماه ابتدای سال جاری بیش از پنج هزار مترمربع فرش دستباف استان به کشورهای دیگر صادر شده که ۴۰۰هزار دلار ارزآوری به واسطه این میزان صادرات صورت گرفته است.

وی بیان کرد: فرش دستباف استان مرکزی به ویژه فرش بافته شده در مناطق ساروق، جیریا، فراهان و خمین، به دلیل طرح و رنگ خاص و نفیس بودن، از دیرباز مورد توجه مشتریان خارجی بوده و اهمیت زیادی دارد که همچنان بتوانیم بازار خارجی فرش استان را حفظ کنیم.

اصغری خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از ۳۲هزار بافنده فرش در استان مرکزی اشتغال دارند و سالانه حدود ۱۶هزار مترمربع فرش دستباف در این استان تولید می شود که بخش عمده از این میزان فرش بافته شده، به کشورهای دیگر صادر می شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: به منظور ارتقای کیفیت و افزایش صادرات فرش استان، شناساندن ضعف هایی که در حوزه هنر صنعت فرش وجود دارد بسیار ضروری است و برای این مساله در برنامه راهبردی مربوط به فرش، برنامه ریزی لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: طی یکصد سال گذشته، استان مرکزی همواره در زمینه صادرات فرش دستبافت فعال بوده و رفع مشکلات این هنرصنعت، برجسته سازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند آن با علم و دانش برای بهره وری هر چه بیشتر، مدنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به بیمه بافندگان فرش دستباف استان نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه هم اکنون از ۳۲هزار بافنده قالی در استان، تنها ۱۲هزار نفر بیمه هستند، در پی این هستیم تا موضوع بیمه قالیبافان را که از جمله مشکلات این هنرمندان است رفع کنیم و در این رابطه رایزنی هایی انجام شده است.