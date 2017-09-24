اعمال تعرفه های موثر؛ ماموریت ویژه وزرات صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی صبح روز یکشنبه با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای فراکسیون برگزار شد موضوعاتی از سوی اعضای فراکسیون در خصوص رکود در بخش صنعت مطرح شد.

نمایندگان حاضر در جلسه سوالاتی در مورد برنامه وزیر برای حل مشکلات صنایع کوچک، رفع موانع استفاده صنایع از تسهیلات بانکی به ویژه وثیقه های بانکی، انتقاداتی از عدم رعایت مسائل زیست محیطی مطرح کردند.

اعضای جلسه بر لزوم رعایت حقوق کارگران و خودداری از بکار بردن زور علیه آنها، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن تجارت مطابق لایحه جدید دولت و ضرورت توجه به شهرک های صنعتی به جهت نقشی که در ایجاد اشتغال ایفا می کنند تاکید کردند.

اعضای جلسه معتقد بودند وضعیت صنعت دخانیات نگران کننده است و نیازمند توجه و ساماندهی می باشد.

نمایندگان همچنین از واردات کالاهای خارجی به ویژه در مورد محصولاتی که نمونه داخلی آن وجود دارد انتقاد کردند و خواستار افزایش تعرفه واردات شدند.

وکلای ملت همچنین خواستار برنامه ریزی دقیق برای رشد معدن و حل مشکلات‌ آن و اقدامات و برنامه ریزی دقیق برای ثبات سرمایه گذاری و حفظ امنیت آن بودند.

نمایندگان با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعت از وزیر صنعت، معدن و تجارت این سوال را مطرح کردند که آیا این استراتژی در وزارت صنایع ابلاغ خواهد شد یا خیر.

تعدادی از نمایندگان معتقد بودند قرارداد ال ۹۰ با فرانسوی ها منصفانه نیست.

وکلای ملت همچنین با انتقاد از پرداخت ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حدود ۵۰ نفر معتقد بودند وثیقه های این افراد اعتبار لازم را ندارد.

در ادامه جلسه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن تجارت ضمن تشکر از رای اعتماد مجلس به وی گفت: تلاش کردیم بر اساس برنامه ای که به مجلس ارائه کردیم اقدام نماییم. برنامه ارائه شده برای اغلب نقطه نظرات مطرح شده راه حل ارائه کرده و همان برنامه را عملیاتی می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایشی صنعتی کشور در اولویت ما قرار دارد، گفت: سند استراتژی توسعه صنعت در کشور نهایی و ابلاغ خواهد شد.

وزیر صنعت در خصوص تعادل میان عرضه و تقاضا گفت: این امر در برنامه کوتاه مدت چهار ماهه در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

شریعتمداری ادامه داد: باید با سیاست های تعریف شده تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند.

وی معتقد بود ثبات سود بانکی منجر به تقویت حوزه تولید خواهد شد.

وزیر صنعت با انتقاد از عدم اعمال تعرفه های مناسب در واردات گفت: اعمال تعرفه های مناسب طی سال های گذشته به جهت سیاست تجارت جهانی مد نظر قرار نگرفته که باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد ما نمی توانیم اجازه دهیم واردات کالاها بی رویه انجام شود و تولید داخلی را نابود کند باید مدیریت موثر تعرفه ها را احیا و استحکام بیشتری بخشیم.

شریعتمداری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات گفت: ما نیاز به مشوق های صادراتی داریم تا به صورت هدفمند از صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت کنیم.

وی حمایت از صنایع کوچک را یکی از برنامه های محوری وزارت صنعت خواند و گفت: بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار ما قرار دارد و حمایت و ایجاد نواحی صنعتی از برنامه های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزیر صنعت اظهار داشت: شرکت های ایدرو و ایمیدرو مسئولیت پیدا کردند تا برای ایجاد صنعت در کلیه مناطق کشور به ویژه مناطق محروم سرمایه گذاری کنند. این دو شرکت باید با جذب منابع داخلی و خارجی گام های موثری در جهت سرمایه گذاری صنعتی در مناطق محروم بردارند.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل قاچاق کالا نیازمند ساماندهی مجدد مرزها و اقداماتی از جمله پیله وری، کوله بری، ملوانی و ته لنجی هستیم.

شریعتمداری با تاکید بر لزوم جلوگیری از قاچاق کالا از طریق گمرکات گفت: باید جلوی قاچاق کالا از مبادی رسمی و غیررسمی گرفته شود.